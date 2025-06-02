Мужчина купил целую заброшенную деревню, чтобы заработать: что он задумал (фото)

Сальто-де-Кастро, построенная в 1946 году для рабочих гидроэлектростанции, была заброшена более 30 лет. Новый владелец хочет вдохнуть в нее жизнь и привлечь туристов.

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Об этом пишет El Pais.

В Испании на границе с Португалией, в сердце природного парка и некогда оживленной деревни, снова может зазвучать детский смех. Американец Джейсон Ли Беквит купил заброшенное поселение Сальто-де-Кастро за 310 000 долларов и планирует вдохнуть в него новую жизнь — превратив в туристический курорт, доступный для всех.

Сальто-де-Кастро был построен в 1946 году энергетической компанией Iberduero (ныне Iberdrola) для размещения работников местной гидроэлектростанции. Но после ее закрытия в 1989 году деревня опустела. Сейчас здесь только пчелы, ветер и тени прошлого.

Сальто-де-Кастро был построен в 1946 году энергетической компанией Iberduero Фото: El Pais

Однако у 63-летнего Беквита есть план. После третьего инфаркта он отказался от жизни в Калифорнии (сША), продал бизнес и вместе с женой переехал в провинцию Самора. Купив Сальто-де-Кастро, он планирует открыть гостиницу, обустроить зоны отдыха, ресторан, церковь для мероприятий и сделать поселение открытым для всех — включая местных жителей.

"Я не везу Калифорнию в Испанию. Я оставляю ее позади. В моей деревне будут рады всем", — говорит он.

По оценкам, восстановление деревни обойдется в $4–7 млн. Беквит ищет инвесторов и рассчитывает на поддержку от властей и Евросоюза, поскольку проект соответствует инициативам по возрождению сельских районов.

По оценкам, восстановление деревни обойдется в $4–7 млн Фото: El Pais

Тем не менее, не все в восторге от плана американца. Экологическая организация Ecologists in Action Castilla y León выступает против проекта, указывая, что массовый туризм может нанести вред природной среде и не решит проблемы обезлюживания. По их мнению, деревню нужно сделать частью общественной собственности без размещения ночующих туристов.

Мэр соседнего муниципалитета Фонфрия, к которому административно относится Сальто-де-Кастро, настроен оптимистично, но признает, что проект амбициозен и потребует усилий.

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