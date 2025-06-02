Чоловік купив ціле покинуте село, щоб заробити: що він задумав (фото)

Сальто-де-Кастро, побудована 1946 року для робітників гідроелектростанції, була занедбана понад 30 років. Новий власник хоче вдихнути в неї життя і привабити туристів.

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Про це пише El Pais.

В Іспанії на кордоні з Португалією, в серці природного парку і колись жвавого села, знову може зазвучати дитячий сміх. Американець Джейсон Лі Беквіт купив покинуте поселення Сальто-де-Кастро за 310 000 доларів і планує вдихнути в нього нове життя — перетворивши на туристичний курорт, доступний для всіх.

Сальто-де-Кастро був побудований 1946 року енергетичною компанією Iberduero (нині Iberdrola) для розміщення працівників місцевої гідроелектростанції. Але після її закриття 1989 року село спорожніло. Зараз тут тільки бджоли, вітер і тіні минулого.

Сальто-де-Кастро був побудований 1946 року енергетичною компанією Iberduero Фото: El Pais

Однак у 63-річного Беквіта є план. Після третього інфаркту він відмовився від життя в Каліфорнії (США), продав бізнес і разом із дружиною переїхав до провінції Самора. Купивши Сальто-де-Кастро, він планує відкрити готель, облаштувати зони відпочинку, ресторан, церкву для заходів і зробити поселення відкритим для всіх, включно з місцевими жителями.

"Я не везу Каліфорнію в Іспанію. Я залишаю її позаду. У моєму селі будуть раді всім", — каже він.

За оцінками, відновлення села коштуватиме $4-7 млн. Беквіт шукає інвесторів і розраховує на підтримку від влади та Євросоюзу, оскільки проєкт відповідає ініціативам із відродження сільських районів.

За оцінками, відновлення села обійдеться в $4-7 млн Фото: El Pais

Проте не всі в захваті від плану американця. Екологічна організація Ecologists in Action Castilla y León виступає проти проєкту, вказуючи, що масовий туризм може завдати шкоди природному середовищу і не розв'яже проблеми знелюднення. На їхню думку, село потрібно зробити частиною суспільної власності без розміщення туристів, які ночують.

Мер сусіднього муніципалітету Фонфрія, до якого адміністративно належить Сальто-де-Кастро, налаштований оптимістично, але визнає, що проєкт амбітний і потребуватиме зусиль.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка показала, як вежа посеред міста "зникає", а потім з'являється в іншому місці. На думку експертів, пояснення криється в простому, але ефектному явищі — паралаксі.

Також стало відомо чому ніхто більше не живе в одному з найкрасивіших міст Європи. Крако був покинутий після низки стихійних лих. Зараз він став символом краси в запустінні та магнітом для туристів і кінематографістів.