Подруга невесты сбежала со свадьбы из-за обтягивающего наряда: что с ним не так

Свидетельница рассказала о том, как отказалась участвовать в свадьбе своей подруги, узнав, что ее выбрали из-за фигуры, а не из-за дружбы. Пользователи соцсетей поддержали ее решение.

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29-летняя пользовательница под ником u/SoliraTwilight, рассказала на популярном форуме Reddit о том, как отказалась быть свидетельницей на свадьбе своей давней подруги после того, как почувствовала себя "декорацией ради разнообразия размеров".

Девушка пояснила, что невеста без согласования выбрала для всех подружек обтягивающие платья, не учитывая индивидуальные особенности телосложения. При этом разница в размерах была значительной: от 2-го до 16-го.

На ее просьбу о вариантах наряда, невеста ответила: "Мне нравится, как это выглядит на всех типах фигур, это настоящие женщины". А позже призналась, что выбрала героиню истории "из-за уверенности" — что, по словам девушки, означало лишь то, что она служит фоном для более стройных подружек.

"Я некомфортно себя чувствую в роли чужого бодипозитивного реквизита", — написала она и отказалась участвовать в мероприятии. Речь зашла даже о том, стоит ли продолжать такую дружбу.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Мнение эксперта

Психологи, прокомментировавшие ситуацию для Newsweek, встали на сторону подружки невесты. Лицензированный консультант Вероника Лихтенштейн назвала поведение невесты пренебрежительным, а саму героиню — "человеком с достоинством".

Психотерапевт Дарен Банарсе отметил, что свадебная культура зачастую создает "слепую зону", в которой чувства участников отодвигаются на второй план ради эстетики.

Пользователи Reddit также поддержали девушку.

"Если ты выбираешь друзей по внешности, а не по значимости — просто нанимай моделей", "Прости, но ты портишь мне зрение", "Все правильно, вы не аксессуар", "Я скучаю по всему, что было до влиятельных лиц", — гласил один из популярных комментариев.

Ранее Фокус сообщал, что супруги заморозили свадебный торт на целый год. Пара из Сан-Франциско (США) решила отпраздновать первую годовщину свадьбы классическим способом. Однако вместо сладкого лакомства, супруги ощутили привкус бензина.

Также стало известно, что жених исчез сразу после клятвы. Шесть лет отношений закончились внезапным расставанием возлюбленных. Жених Кайли сбежал с приема, а спустя время оказался в объятиях ее родственника.