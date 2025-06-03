Подруга нареченої втекла з весілля через обтисле вбрання: що з ним не так

Свідок розповіла про те, як відмовилася брати участь у весіллі своєї подруги, дізнавшись, що її обрали через фігуру, а не через дружбу. Користувачі соцмереж підтримали її рішення.

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29-річна користувачка під ніком u/SoliraTwilight, розповіла на популярному форумі Reddit про те, як відмовилася бути свідком на весіллі своєї давньої подруги після того, як відчула себе "декорацією заради різноманітності розмірів".

Дівчина пояснила, що наречена без узгодження обрала для всіх подружок обтислі сукні, не враховуючи індивідуальні особливості статури. При цьому різниця в розмірах була значною: від 2-го до 16-го.

На її прохання про варіанти вбрання, наречена відповіла: "Мені подобається, як це виглядає на всіх типах фігур, це справжні жінки". А пізніше зізналася, що вибрала героїню історії "через упевненість" — що, за словами дівчини, означало лише те, що вона слугує фоном для стрункіших подружок.

"Я некомфортно почуваюся в ролі чужого бодіпозитивного реквізиту", — написала вона і відмовилася брати участь у заході. Мова зайшла навіть про те, чи варто продовжувати таку дружбу.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Думка експерта

Психологи, які прокоментували ситуацію для Newsweek, стали на бік подружки нареченої. Ліцензований консультант Вероніка Ліхтенштейн назвала поведінку нареченої зневажливою, а саму героїню — "людиною з гідністю".

Психотерапевт Дарен Банарсе зазначив, що весільна культура часто створює "сліпу зону", в якій почуття учасників відсуваються на другий план заради естетики.

Користувачі Reddit також підтримали дівчину.

"Якщо ти обираєш друзів за зовнішністю, а не за значущістю — просто наймай моделей", "Вибач, але ти псуєш мені зір", "Усе правильно, ви не аксесуар", "Я сумую за всім, що було до впливових осіб", — свідчив один із популярних коментарів.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара з Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.