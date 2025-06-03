Пассажиры даже не догадываются, чем может закончиться смена места: рассказ стюардессы

Бортпроводники предупреждают, что пересадка в самолете может привести к ошибочным списаниям с карты и другим проблемам.

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Об этом рассказала бортпроводница Лианна Кой в одном из своих видео в TikTok.

Поменяться местами с другим пассажиром в самолете кажется пустяком: кто-то хочет сесть рядом с близким, кому-то нужно место у окна. Но на самом деле такая доброта может обернуться не только неудобством, но и проблемами — вплоть до неожиданных трат или даже неприятностей с законом.

Женщина из Коннектикута (США) поделилась тревожной историей. Во время рейса United Airlines в Иорданию она, вопреки своим правилам, согласилась поменяться местами с женщиной, пожелавшей аналогичное место у прохода, но в другом ряду.

"Обычно я против таких пересадок. То, что ты не спланировал свое место — не моя проблема. Но в этот раз решила, что не буду стервой", — призналась Кой. Однако спустя минуту она осознала, что допустила ошибку.

Дело в том, что система оплаты в United Airlines привязана к номеру места и аккаунту пассажира. Если другой человек занимает ваше место, он может неосознанно оплачивать покупки с вашей карты. Так случилось и с Лианной. Она переживала, что ее новая соседка сможет воспользоваться ее картой, зарегистрированной в приложении авиакомпании.

Когда она уточнила у бортпроводника, может ли такое произойти, тот подтвердил: "Технически — да". Хотя Кой не считает, что ее место заняла мошенница, она отмечает: об этом должен знать каждый пассажир.

Другие стюардессы также выступают против смены мест. Особенно если человек просто не захотел платить за выбор.

"Если вам не досталось нужное место — скорее всего, вы за него не платили", — говорит Митра Амирзаде из Орландо в интервью Wall Street Journal.

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