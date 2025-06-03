Пасажири навіть не здогадуються, чим може закінчитися зміна місця: розповідь стюардеси

Бортпровідники попереджають, що пересадка в літаку може призвести до помилкових списань з картки та інших проблем.

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Про це розповіла бортпровідниця Ліанна Кой в одному зі своїх відео в TikTok.

Помінятися місцями з іншим пасажиром у літаку здається дрібницею: хтось хоче сісти поруч із близьким, комусь потрібне місце біля вікна. Але насправді така доброта може обернутися не тільки незручністю, а й проблемами — аж до несподіваних витрат або навіть неприємностей із законом.

Жінка з Коннектикуту (США) поділилася тривожною історією. Під час рейсу United Airlines до Йорданії вона, всупереч своїм правилам, погодилася помінятися місцями з жінкою, яка забажала аналогічне місце біля проходу, але в іншому ряду.

"Зазвичай я проти таких пересадок. Те, що ти не спланував своє місце — не моя проблема. Але цього разу вирішила, що не буду стервою", — зізналася Кой. Однак через хвилину вона усвідомила, що припустилася помилки.

Річ у тім, що система оплати в United Airlines прив'язана до номера місця та акаунту пасажира. Якщо інша людина займає ваше місце, вона може неусвідомлено оплачувати покупки з вашої картки. Так сталося і з Ліанною. Вона переживала, що її нова сусідка зможе скористатися її карткою, зареєстрованою в застосунку авіакомпанії.

Коли вона уточнила у бортпровідника, чи може таке статися, той підтвердив: "Технічно — так". Хоча Кой не вважає, що її місце зайняла шахрайка, вона наголошує: про це має знати кожен пасажир.

Інші стюардеси також виступають проти зміни місць. Особливо якщо людина просто не захотіла платити за вибір.

"Якщо вам не дісталося потрібне місце — найімовірніше, ви за нього не платили", — каже Мітра Амірзаде з Орландо в інтерв'ю Wall Street Journal.

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