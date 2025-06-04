Собаки-самки выясняют компетентность хозяев: ученые нашли интересную деталь (видео)

Собаки-самки заставят человека всегда "быть на высоте". Животные оценивают уровень компетентности хозяев гораздо строже, чем самцы.

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Британский ветеринар Алекс Кроу рассказал в TikTok об особенностях характера собак в зависимости от пола.

По словам ветеринара, в 2022 году специалисты провели исследование, как собаки воспринимают поведение человека, их уровень понимания компетентности и могут ли животные менять поведение в зависимости от уровня компетентности хозяина.

"Самки собак гораздо лучше распознают компетентность в людях, чем самцы", — заметил доктор.

Исследователи провели эксперимент, во время которого собаки наблюдали, как два человека открывали контейнеры с едой или лакомствами. Один из них без проблем выполнял задания, а другой — специально не мог это сделать.

Оценивая реакцию собак выяснилось, что самцы не отдавали предпочтения ни одному из них, а самки в 83% случаев просили достать еду "более компетентного". При этом собаки-самки пристально смотрели на того, кто открывал контейнеры неудачно.

"Это говорит об их восприимчивости и предельном внимании. Мораль в том, что если у вас собака-самка, придется быть всегда на высоте", — заключил ветеринар.

Напомним, в Китае корги Фу Зай поступил на службу в полицию и научился виртуозно находить взрывчатку. Собака также приобрела известность за попадание в курьезные истории.

Фокус также описывал историю кошки, которая научилась лаять из-за того, что выросла с собаками. Когда питомец увидел другую кошку, то вместо мяуканья он залаял.