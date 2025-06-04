Собаки-самки з'ясовують компетентність господарів: вчені знайшли цікаву деталь (відео)

Собаки-самки змусять людину завжди "бути на висоті". Тварини оцінюють рівень компетентності господарів набагато суворіше, ніж самці.

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За словами ветеринара, у 2022 році фахівці провели дослідження, як собаки сприймають поведінку людини, їхній рівень розуміння компетентності та чи можуть тварини змінювати поведінку залежно від рівня компетентності господаря.

"Самки собак набагато краще розпізнають компетентність у людях, ніж самці", — зауважив доктор.

Дослідники провели експеримент, під час якого собаки спостерігали, як дві людини відкривали контейнери з їжею або ласощами. Одна з них без проблем виконувала завдання, а інша — навмисне не могла це зробити.

Оцінюючи реакцію собак, з'ясувалося, що самці не віддавали переваги жодному з них, а самки у 83% випадків просили дістати їжу "компетентнішого". При цьому собаки-самки пильно дивилися на того, хто відкривав контейнери невдало.

"Це говорить про їхню сприйнятливість і граничну увагу. Мораль у тому, що якщо у вас собака-самка, доведеться бути завжди на висоті", — підсумував ветеринар.

Нагадаємо, у Китаї коргі Фу Зай вступив на службу в поліцію і навчився віртуозно знаходити вибухівку. Собака також набув популярності через потрапляння в курйозні історії.

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