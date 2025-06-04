Декорированный презерватив, представленный в Рейксмузее в Амстердаме, был сувениром из публичного дома. Его произвели из аппендикса овцы в 1830 году.

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О необычном экспонате сообщается на сайте музея

Иллюстрация на средстве контрацепции считалась бы откровенной даже по сегодняшним меркам. На нем представлена монахиня с широко расставленными ногами, указывающая пальцем на трех священников, которые задирают вверх свои рясы, будучи голыми.

Контрацептив украшен надписью "Voilà mon choix"

Контрацептив украшен надписью "Voilà mon choix", в переводе с французского "Вот мой выбор", что является шутливым намеком на целибат у священников католической церкви.

Специалисты говорят, что эта фраза может быть пародией на Суд Париса, греческий миф о пасторальном конкурсе красоты, где троянский принц выбирает самую красивую из трех богинь: Афродиту, Афину или Геру.

Пожелтевший экспонат выставили в музее 3 июня на маленькой подставке в зале гравюр, рисунков и фотографий на тему проституции и сексуальности XIX века.

Зал печати Рейксмузея купил презерватив на аукционе шесть месяцев назад

"Он воплощает светлую и темную сторону сексуального здоровья в эпоху, когда поиск телесных наслаждений сопровождался страхами перед нежелательной беременностью и заболеваниями, передающимися половым путем, особенно сифилисом", — подчеркивают работники музея.

Зал печати Рейксмузея купил древний презерватив на аукционе шесть месяцев назад при поддержке FG Waller Fonds. Коллекция Зала печати содержит около 750 000 отпечатков, рисунков и фотографий.

Вместе с работами на бумаге, в коллекции имеются многочисленные отпечатки на других материалах. Это первый пример отпечатка на презервативе в коллекции Рейксмузея, экспонат выставили до конца ноября.

История презервативов в Европе

Американская газета The Washington Post со ссылкой на историков пишет, что презервативы из кишок животных делали в период Средних веков. Исследователь Кейт Стивенсон нашла упоминание о средствах контрацепции от 1564 года.

Итальянский анатом описал использование мужчинами льняных чехлов. Другой ученый несколько лет спустя тоже зафиксировал подобные методы.

В конце XVII века личный доктор английского короля Карла II, носивший фамилию Кондом, получил "королевское задание". Врач должен был придумать средство, которое защитило бы от венерических заболеваний солдат.

Монарху также не нужны были многочисленные наследники. Кондом сделал презерватив из бараньих кишок, вымоченных в особых растворах. Технология изготовления изделий была секретной.

В итоге изделие назвали по фамилии автора и его было трудно получить. Королю Франции Людовику XVI доставались такие презервативы только по дипломатическим каналам.

Напомним, "Красный крест" добился ряд послаблений в условиях содержания российских военнопленных. Оккупантам выдают презервативы.

Президент США Дональд Трамп во время отчета о ненадлежащих расходах предшественника упоминал факт закупок презервативов для террористов "ХАМАС".