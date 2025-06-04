Релігійний підтекст: у музеї Амстердама показали 200-річний презерватив із пікантним малюнком (фото)

Декорований презерватив, представлений у Рейксмузеї в Амстердамі, був сувеніром із будинку розпусти. Його виготовили з апендикса вівці 1830 року.

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Про незвичайний експонат повідомляють на сайті музею

Ілюстрація на засобі контрацепції вважалася б відвертою навіть за сьогоднішніми мірками. На ньому представлена черниця з широко розставленими ногами, яка вказує пальцем на трьох священиків, що задирають догори свої ряси, будучи голими.

Контрацептив прикрашений написом "Voilà mon choix"

Контрацептив прикрашений написом "Voilà mon choix", у перекладі з французької "Ось мій вибір", що є жартівливим натяком на целібат у священиків католицької церкви.

Фахівці кажуть, що ця фраза може бути пародією на Суд Паріса, грецький міф про пасторальний конкурс краси, де троянський принц обирає найвродливішу з трьох богинь: Афродіту, Афіну або Геру.

Пожовклий експонат виставили в музеї 3 червня на маленькій підставці в залі гравюр, малюнків і фотографій на тему проституції та сексуальності XIX століття.

Зал друку Рейксмузею купив презерватив на аукціоні шість місяців тому

"Він втілює світлий і темний бік сексуального здоров'я в епоху, коли пошук тілесних насолод супроводжувався страхами перед небажаною вагітністю та захворюваннями, що передаються статевим шляхом, особливо сифілісом", — підкреслюють працівники музею.

Зал друку Рейксмузею купив стародавній презерватив на аукціоні шість місяців тому за підтримки FG Waller Fonds. Колекція Зали друку містить близько 750 000 відбитків, малюнків і фотографій.

Разом із роботами на папері, у колекції є численні відбитки на інших матеріалах. Це перший приклад відбитка на презервативі в колекції Рейксмузею, експонат виставили до кінця листопада.

Історія презервативів у Європі

Американська газета The Washington Post з посиланням на істориків пише, що презервативи з кишок тварин робили в період Середніх віків. Дослідниця Кейт Стівенсон знайшла згадку про засоби контрацепції від 1564 року.

Італійський анатом описав використання чоловіками лляних чохлів. Інший учений кілька років потому теж зафіксував подібні методи.

Наприкінці XVII століття особистий лікар англійського короля Карла II, який мав прізвище Кондом, отримав "королівське завдання". Лікар мав придумати засіб, який захистив би від венеричних захворювань солдатів.

Монархові також не потрібні були численні спадкоємці. Кондом зробив презерватив із баранячих кишок, вимочених в особливих розчинах. Технологія виготовлення виробів була секретною.

У підсумку виріб назвали за прізвищем автора і його було важко отримати. Королю Франції Людовику XVI діставалися такі презервативи тільки дипломатичними каналами.

Нагадаємо, "Червоний хрест" домігся низки послаблень в умовах утримання російських військовополонених. Окупантам видають презервативи.

Президент США Дональд Трамп під час звіту про неналежні витрати попередника згадував факт закупівель презервативів для терористів "ХАМАС".