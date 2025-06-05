"Переписывался полвека": самый страшный узник страны влюбился в мать-одиночку

71-летний Роберт Модсли, который отбывает наказание за жестокие убийства и считается самым страшным заключенным Великобритании, влюбился в мать-одиночку по имени Ловиния МакКенни и пишет ей любовные письма.

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Об этом пишет Daily Star.

Роберт Модсли провел десятилетия в одиночной камере после жестоких убийств, однако закрутил роман, который помогает ему справиться с мрачной реальностью одиночного заключения.

Мужчина рассказал о своей душевной боли из-за невозможности встретиться со своей возлюбленной, с которой он "переписывается уже более полувека".

"Любовь, которую ты проявила, может помочь мне пройти через все", — написал в одном из писем Модсли.

Пожизненно заключенный за убийство четырех человек, в том числе трех заключенных в других тюрьмах, Модсли провел годы в изоляции и часто писал Ловинии, уверяя ее в своей вечной любви.

Женщина поделилась их уникальной связью, рассказав, что Модсли провел 46 лет в одиночной камере до своего недавнего переезда в тюрьму Уайтмур в Кембриджшире.

"Моя прекрасная Ловиния, чем больше любви мы испытываем в нашей жизни, тем больше плохой опыт отходит на второй план, и мы можем жить полноценной жизнью", — продолжал писать ей Модсли.

Ловиния также заявил, что Модсли не является тем, кем его считает общество и пообещала сделать все возможное, чтобы улучшить его жизнь в тюрьме.

Ловиния МакКенни Фото: Daily Mirror

Женщина, которая ухаживает за своим сыном-инвалидом Томасом, рассказала, что почувствовала непосредственную связь с Модсли.

Впервые Модсли привлек ее внимание, когда был героем документального фильма 2020 года "Убийца в семье".

В начале этого года он объявил голодовку после того, как у него отобрали некоторые льготы, но сейчас он снова начал есть и пить.

Напомним, невысокий мужчина влюбился в женщину ростом 2,2 метра.

Фокус также писал о 32-летнем мужчине, который в 2025 году станет отцом 100 детей.