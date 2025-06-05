"Листувався півстоліття": найстрашніший в'язень країни закохався у матір-одиначку

71-річний Роберт Модслі, який відбуває покарання за жорстокі вбивства та вважається найстрашнішим в'язнем Великої Британії, закохався у матір-одиначку на ім'я Ловінія МакКенні та пише їй любовні листи.

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Про це пише Daily Star.

Роберт Модслі провів десятиліття в одиночній камері після жорстоких вбивств, проте закрутив роман, який допомагає йому впоратися з похмурою реальністю одиночного ув'язнення.

Чоловік розповів про свій душевний біль через неможливість зустрітися зі своєю коханою, з якою він "листується вже понад півстоліття".

"Любов, яку ти проявила, може допомогти мені пройти через все", — написав в одному з листів Модслі.

Довічно ув'язнений за вбивство чотирьох людей, в тому числі трьох ув'язнених в інших тюрмах, Модслі провів роки в ізоляції та часто писав Ловінії, запевняючи її у своїй вічній любові.

Жінка поділилася їхнім унікальним зв'язком, розповівши, що Модслі провів 46 років в одиночній камері до свого нещодавнього переїзду до в'язниці Уайтмур у Кембріджширі.

"Моя прекрасна Ловінія, чим більше любові ми відчуваємо в нашому житті, тим більше поганий досвід відходить на другий план, і ми можемо жити повноцінним життям", — продовжував писати їй Модслі.

Ловінія також заявив, що Модслі не є тим, ким його вважає суспільство та пообіцяла зробити все можливе, щоб покращити його життя у в'язниці.

Ловінія МакКенні Фото: Daily Mirror

Жінка, яка доглядає за своїм сином-інвалідом Томасом, розповіла, що відчула безпосередній зв'язок з Модслі.

Вперше Модслі привернув її увагу, коли був героєм документального фільму 2020 року "Вбивця в родині".

На початку цього року він оголосив голодування після того, як у нього відібрали деякі пільги, але зараз він знову почав їсти і пити.

Нагадаємо, невисокий чоловік закохався у жінку зростом 2,2 метра.

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