Впервые выступил в три года: мальчик стал самым молодым мотивационным спикером в мире

11-летний Калеб Стюард из США стал самым молодым мотивационным спикером в мире. В возрасте 3 лет 307 дней он произнес свою первую речь о важности веры в себя.

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"Было очень приятно видеть, как я повлиял на других и вдохновил всех", — вспоминает то выступление Калеб Стюард.

Со своей второй речью юный спикер выступил в средней школе, где он стал основным докладчиком на мероприятии по подготовке учителей. Тогда он стоял на столе и рассказывал персоналу о преимуществах чтения и больших мечтаний. Видео этой речи стало вирусным.

С тех пор его миссия остается неизменной, он продолжает выступать перед школьниками, прихожанами и лидерами общин и поощряет детей читать, иметь уверенность в своих способностях и упорно работать над достижением своих целей.

Темы его выступлений разнообразны — от больших мечтаний и веры в себя и заканчивая важностью грамотности и свободного чтения.

"Найди то, что у тебя хорошо получается, и упорно работай над этим", — советует Калеб молодым людям.

Для того, чтобы написать речь, парень сначала выбирает тему, разбивает свои мысли на части, а затем складывает их вместе для изучения.

"Будьте уверены, будьте спокойны, а если вы ошибетесь, продолжайте. Говорите громко и четко", — советует 11-летний спикер.

В Книге рекордов Гиннеса отмечают, что мальчик научился читать в 2 года. С тех пор он читает при каждом удобном случае. Когда ему было 7 лет, прочитав статью, в которой освещалась тема низкого уровня чтения среди современных детей, он решил, что хочет помочь им улучшить свои навыки. Поэтому он основал временную некоммерческую библиотеку, через которую он передает книги из своей личной коллекции вместе с другими учебными материалами детям в своей общине.

Калеб рассказывает, что его страсть к мотивационным выступлениям — это семейное дело. Любимый спикер мальчика — это его дядя, епископ Элвин Стюарт, а его бабушка больше всего вдохновляет его и помогает с мотивационными выступлениями и академическим ростом.

"Я учусь дома, — объясняет Калеб, — поэтому имею возможность сделать обучение таким интересным, как мне нравится!"

Когда вырастет, мальчик мечтает стать учителем, а также мотивационным спикером и тренером по чтению. Его цель — основать собственную школу, чтобы помогать другим детям. Когда-нибудь он надеется выступить на большом спортивном стадионе во время шоу в перерыве.

Когда он не читает и не работает над своими речами, Калеб любит то же, что и многие другие дети его возраста — играть в бейсбол, видеоигры со своими сестрами и двоюродным братом, а также проводить время с семьей.

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