Уперше виступив у три роки: хлопчик став наймолодшим мотиваційним спікером у світі

11-річний Калеб Стюард зі США став наймолодшим мотиваційним спікером у світі. У віці 3 років 307 днів він виголосив свою першу промову про важливість віри в себе.

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Свою першу промову хлопчик виголосив у Міжнародній церкві ALARM у Таллагассі, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

"Було дуже приємно бачити, як я вплинув на інших і надихнув усіх", — згадує той виступ Калеб Стюард.

Зі своєю другою промовою юний спікер виступив у середній школі, де він став основним доповідачем на заході з підготовки вчителів. Тоді він стояв на столі та розповідав персоналу про переваги читання та великих мрій. Відео цієї промови стало вірусним.

З того часу його місія залишається незмінною, він продовжує виступати перед школярами, прихожанами та лідерами громад та заохочує дітей читати, мати впевненість у своїх здібностях та наполегливо працювати над досягненням своїх цілей.

Теми його виступів різноманітні — від великих мрій та віри в себе і закінчуючи важливістю грамотності та вільного читання.

"Знайди те, що в тебе добре виходить, і наполегливо працюй над цим", – радить Калеб молодим людям.

Для того, щоб написати промову, хлопець спочатку обирає тему, розбиває свої думки на частини, а потім складає їх разом для вивчення.

"Будьте впевнені, будьте спокійні, а якщо ви помилитеся, продовжуйте. Говоріть голосно та чітко", — радить 11-річний спікер.

У Книзі рекордів Гіннеса зауважують, що хлопчик навчився читати у 2 роки. Відтоді він читає за кожної нагоди. Коли йому було 7 років, прочитавши статтю, в якій висвітлювалася тема низького рівня читання серед сучасних дітей, він вирішив, що хоче допомогти їм покращити свої навички. Тому він заснував тимчасову некомерційну бібліотеку, через яку він передає книги зі своєї особистої колекції разом з іншими навчальними матеріалами дітям у своїй громаді.

Калеб розповідає, що його пристрасть до мотиваційних виступів — це сімейна справа. Улюблений спікер хлопчика – це його дядько, єпископ Елвін Стюарт, а його бабуся найбільше надихає його і допомагає з мотиваційними виступами та академічним зростанням.

"Я навчаюся вдома, — пояснює Калеб, — тому маю можливість зробити навчання таким цікавим, як мені подобається!"

Коли виросте, хлопчик мріє стати вчителем, а також мотиваційним спікером і тренером з читання. Його мета — заснувати власну школу, щоб допомагати іншим дітям. Колись він сподівається виступити на великому спортивному стадіоні під час шоу в перерві.

Коли він не читає і не працює над своїми промовами, Калеб любить те саме, що й багато інших дітей його віку — грати в бейсбол, відеоігри зі своїми сестрами та двоюрідним братом, а також проводити час із родиною.

28 травня ми писали про 2-річного британського хлопчика, який встановив новий світовий рекорд, ставши наймолодшим членом організації Mensa — клубу для людей з високим IQ.

У США студенти створили робота, який збирає кубик Рубіка за рекордних 0,103 секунди, що майже втричі швидше, ніж попередній робот із Японії.