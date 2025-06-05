Потерянные миллиарды: люди не верят, сколько денег хранятся на забытых счетах (фото)

Американцы "забыли" о пенсионных деньгах на сумму, превышающей ВВП многих стран. На утерянных и неиспользуемых счетах находится около 1,7 триллиона долларов.

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Об этом пишет USA Today.

Согласно отчету финансовой компании Capitalize за 2023 год, на забытых и неиспользуемых пенсионных счетах 401(k) "зависли" невообразимые 1,7 триллиона долларов США. Речь идет о 29 миллионах счетов, каждый из которых в среднем содержит 56 616 долларов — и эти цифры, скорее всего, уже выросли.

"Это чертовски большие деньги", — комментирует Джеймс Ройял, инвестиционный аналитик Bankrate.

Причина массовой "амнезии" проста: смена работы. Среднестатистический американец меняет место работы около 12 раз за жизнь, и в стрессах увольнения и новых начинаний легко забыть о паре тысяч на пенсионном счете. Особенно если сумма кажется незначительной — например, накопления за год-два работы.

Джеймс Ройял, инвестиционный аналитик Bankrate Фото: Bankrate

Но со временем даже крошечный вклад может вырасти до десятков тысяч: пенсионные фонды вкладываются в акции, и рынок за последние 10–15 лет значительно вырос.

"Если вы вложили 6000 долларов 15 лет назад, сегодня это может быть уже 20–30 тысяч", — поясняет Ройял.

По словам экспертов, вернуть забытые накопления проще, чем кажется. Достаточно уделить один вечер, чтобы найти забытые 401(k) через базу данных, старые налоговые отчеты или списки работодателей.

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