Втрачені мільярди: люди не вірять, скільки грошей зберігаються на забутих рахунках (фото)

Американці "забули" про пенсійні гроші на суму, що перевищує ВВП багатьох країн. На загублених і невикористаних рахунках перебуває близько 1,7 трильйона доларів.

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Про це пише USA Today.

Згідно зі звітом фінансової компанії Capitalize за 2023 рік, на забутих і невикористовуваних пенсійних рахунках 401(k) "зависли" неймовірні 1,7 трильйона доларів США. Ідеться про 29 мільйонів рахунків, кожен з яких у середньому містить 56 616 доларів — і ці цифри, найімовірніше, вже зросли.

"Це до біса великі гроші", — коментує Джеймс Ройял, інвестиційний аналітик Bankrate.

Причина масової "амнезії" проста: зміна роботи. Середньостатистичний американець змінює місце роботи близько 12 разів за життя, і в стресах звільнення і нових починань легко забути про пару тисяч на пенсійному рахунку. Особливо якщо сума здається незначною — наприклад, накопичення за рік-два роботи.

Джеймс Ройял, інвестиційний аналітик Bankrate Фото: Bankrate

Але з часом навіть крихітний внесок може зрости до десятків тисяч: пенсійні фонди вкладаються в акції, і ринок за останні 10-15 років значно виріс.

"Якщо ви вклали 6000 доларів 15 років тому, сьогодні це може бути вже 20-30 тисяч", — пояснює Ройял.

За словами експертів, повернути забуті накопичення простіше, ніж здається. Достатньо приділити один вечір, щоб знайти забуті 401(k) через базу даних, старі податкові звіти або списки роботодавців.

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