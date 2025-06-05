"Восхитительно": мужчина преодолел 1600 км ради необычного желания беременной (фото)

Беременная британка Лорен во время отдыха захотела сосисочный рулет из Greggs, и ее муж нашел необычное решение. Он обратился за помощью к брату, который прилетел в Португалию с выпечкой.

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Об этом рассказал муж беременной женщины в Facebook.

Во время отпуска в Португалии у беременной Лорен внезапно возникло острое желание съесть сосиску в тесте из британской сети Greggs. И ее муж Джейми Ниланд не стал долго думать, а решил действовать.

Настоящим героем этой истории стал брат Джейми, который не только услышал зов "сосисочного долга", но и тут же сел в машину, а потом и на самолет, чтобы привезти любимое лакомство будущей маме. Преодолев тысячу миль, он вручил Лорен одну заветную сосиску и четыре запасные упаковки, чтобы точно хватило до конца отпуска.

"Я до сих пор не могу в это поверить. Какой добрый человек. Спасибо братан", — написал Джейми в Facebook.

Беременная Лорен вместе с братом мужа Фото: Facebook

История быстро стала вирусной. Пользователи соцсетей были тронуты добротой и преданностью мужчины. Однако нашлись и те, кто решил пошутить.

"Это восхитительно, я не могу заставить своего парня даже в магазин через дорогу сходить", "Вот это преданность", "Я не знаю, как вам это сказать, но мне кажется, это его ребенок", — писали они.

Позже Джейми снова обратился к подписчикам, теперь — с просьбой помочь выбрать имя будущему малышу, рождение которого ожидается через восемь недель. Пользователи Facebook предложили десятки вариантов, но один особенно выделялся.

"Ну… если уж сосиска сыграла такую роль, может, назовете его Грег", — предложил один из них.

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