"Чудово": чоловік подолав 1600 км заради незвичайного бажання вагітної (фото)

Вагітна британка Лорен під час відпочинку захотіла сосисочний рулет із Greggs, і її чоловік знайшов незвичайне рішення. Він звернувся по допомогу до брата, який прилетів до Португалії з випічкою.

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Про це розповів чоловік вагітної жінки у Facebook.

Під час відпустки в Португалії у вагітної Лорен раптово виникло гостре бажання з'їсти сосиску в тісті з британської мережі Greggs. І її чоловік Джеймі Ніланд не став довго думати, а вирішив діяти.

Справжнім героєм цієї історії став брат Джеймі, який не тільки почув поклик "сосисочного обов'язку", а й одразу сів у машину, а потім і на літак, щоб привезти улюблені ласощі майбутній мамі. Подолавши тисячу миль, він вручив Лорен одну заповітну сосиску і чотири запасні упаковки, щоб точно вистачило до кінця відпустки.

"Я досі не можу в це повірити. Яка добра людина. Дякую братан", — написав Джеймі у Facebook.

Вагітна Лорен разом із братом чоловіка Фото: Facebook

Історія швидко стала вірусною. Користувачі соцмереж були зворушені добротою та відданістю чоловіка. Однак знайшлися й ті, хто вирішив пожартувати.

"Це чудово, я не можу змусити свого хлопця навіть у магазин через дорогу сходити", "Ось це відданість", "Я не знаю, як вам це сказати, але мені здається, це його дитина", — писали вони.

Пізніше Джеймі знову звернувся до передплатників, тепер — з проханням допомогти вибрати ім'я майбутньому малюкові, народження якого очікується через вісім тижнів. Користувачі Facebook запропонували десятки варіантів, але один особливо виділявся.

"Ну... якщо вже сосиска зіграла таку роль, може, назвете його Грег", — запропонував один із них.

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