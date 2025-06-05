Нечто под землей: в небольшом городке за ночь произошли десятки землетрясений (видео)

Маленький городок в Айдахо потрясли десятки землетрясений всего за одну ночь. Геологи предупреждают, что подобная активность может быть предвестником куда более мощного сейсмособытия.

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Об этом пишет Daily Mail.

Маленький городок Стэнли, в котором проживает менее 150 человек, оказался в эпицентре сейсмического роя: за последние сутки в регионе произошло более 35 землетрясений, самое мощное из которых достигло магнитуды 4,0. Последний зарегистрированный подземный толчок силой 3,5 произошел в среду в 09:48 по тихоокеанскому времени.

Серия сейсмических событий, зафиксированных Геологической службой США (USGS), вызвала тревогу среди специалистов. Землетрясения сконцентрированы вдоль разлома Соутут, также известного как Зуб Пилы — древней, но недостаточно изученной геологической структуры.

Эксперты называют его "спящим гигантом", способным пробудиться и вызвать катастрофические разрушения.

Геологическая служба США обнаружила сейсмическую активность вблизи Стэнли, который находится на линии разлома Фото: Sam Beebe

Что известно о разломе?

Протяженностью около 40 миль (64 км), разлом был официально идентифицирован лишь в 2010 году. В 2020 году он напомнил о себе землетрясением магнитудой 6,5 — вторым по мощности в истории штата, которое ощущалось в шести соседних штатах и южной Канаде.

По словам геолога штата Клаудио Берти, столь частые толчки в одном месте — явление неординарное.

"Когда происходит единичное землетрясение в отдаленном районе, это может показаться случайностью. Но когда их десятки — природа словно пытается нам что-то сказать", — отметил он.

Что может произойти дальше?

Хотя "рои землетрясений" не всегда заканчиваются мощным сейсмособытием, их появление может указывать на накапливающееся напряжение в земной коре. Исследования показывают, что разлом Зуб Пилы способен породить землетрясения магнитудой выше 7,0 — достаточно сильные, чтобы разрушить здания и нарушить инфраструктуру в радиусе сотен миль.

После землетрясения 2020 года пляж озера Стэнли, любимое место отдыха местных жителей, буквально исчез. Вода размочила грунт, и песчаная дельта резко обрушилась. Геологи также зафиксировали трещины вдоль берега и оползни в горных районах.

Издание отмечает, что Айдахо не входит в число самых сейсмоопасных регионов США, поэтому нынешняя активность вызывает серьезную обеспокоенность. Местные власти и специалисты внимательно следят за ситуацией, предупреждая: резкое нарастание подземной активности может быть предвестником куда более разрушительного события.

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