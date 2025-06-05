Щось під землею: у невеликому містечку за ніч сталися десятки землетрусів (відео)

Маленьке містечко в Айдахо сколихнули десятки землетрусів лише за одну ніч. Геологи попереджають, що подібна активність може бути провісником куди потужнішої сейсмоподії.

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Про це пише Daily Mail.

Маленьке містечко Стенлі, в якому мешкає менш як 150 осіб, опинилося в епіцентрі сейсмічного рою: за останню добу в регіоні сталося понад 35 землетрусів, найпотужніший з яких сягнув магнітуди 4,0. Останній зареєстрований підземний поштовх силою 3,5 стався в середу о 09:48 за тихоокеанським часом.

Серія сейсмічних подій, зафіксованих Геологічною службою США (USGS), викликала тривогу серед фахівців. Землетруси сконцентровані вздовж розлому Соутут, також відомого як Зуб Пили — давньої, але недостатньо вивченої геологічної структури.

Експерти називають його "сплячим гігантом", здатним прокинутися і спричинити катастрофічні руйнування.

Геологічна служба США виявила сейсмічну активність поблизу Стенлі, який розташований на лінії розлому Фото: Sam Beebe

Що відомо про розлом?

Протяжністю близько 40 миль (64 км), розлом був офіційно ідентифікований лише 2010 року. У 2020 році він нагадав про себе землетрусом магнітудою 6,5 — другим за потужністю в історії штату, який відчувався в шести сусідніх штатах і південній Канаді.

За словами геолога штату Клаудіо Берті, настільки часті поштовхи в одному місці — явище неординарне.

"Коли відбувається одиничний землетрус у віддаленому районі, це може здатися випадковістю. Але коли їх десятки — природа немов намагається нам щось сказати", — зазначив він.

Що може статися далі?

Хоча "рої землетрусів" не завжди закінчуються потужною сейсмоподією, їхня поява може вказувати на напругу, що накопичується в земній корі. Дослідження показують, що розлом Зуб Пили здатний породити землетруси магнітудою вище за 7,0 — досить сильні, щоб зруйнувати будівлі і порушити інфраструктуру в радіусі сотень миль.

Після землетрусу 2020 року пляж озера Стенлі, улюблене місце відпочинку місцевих жителів, буквально зник. Вода розмочила ґрунт, і піщана дельта різко обвалилася. Геологи також зафіксували тріщини вздовж берега і зсуви ґрунту в гірських районах.

Видання зазначає, що Айдахо не входить до числа найбільш сейсмонебезпечних регіонів США, тому нинішня активність викликає серйозну стурбованість. Місцева влада і фахівці уважно стежать за ситуацією, попереджаючи: різке наростання підземної активності може бути провісником набагато більш руйнівної події.

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