Диплом с ошибкой: фальшивый психиатр заплатит баснословный штраф за обман общественности

62-летняя Жолия Алеми более 20 лет работала психиатром в системе здравоохранения Великобритании (NHS) с фальшивым дипломом.

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28 февраля 2023 года она была приговорена к 7 годам лишения свободы, а сейчас суд обязал ее еще выплатить более 406 тысяч фунтов стерлингов (22 миллиона гривен) компенсации или же ей грозит дополнительное тюремное заключение — 2,5 года, сообщает Королевская прокурорская служба.

Женщина была признана виновной по 13 пунктам обвинения в мошенничестве, двум пунктам обвинения в подделке документов, трем пунктам обвинения в обмане и двум пунктам обвинения в использовании материалов для фальсификации медицинской квалификации.

Женщина более 20 лет работала психиатром

Алеми родилась в Иране, но в начале 1990-х годов переехала в Окленд, Новая Зеландия. Она покинула университет после первого года обучения и не смогла получить степень бакалавра медицины и бакалавра хирургии, необходимую для практики врача, и ей отказали в пересдаче.

В 1995 году она подделала аттестат о степени и письмо-подтверждение, допустив ошибку в слове "подтвердить".

В поддельном дипломе психиатра была ошибка

Несмотря на это, Генеральный медицинский совет принял эти документы и зарегистрировал ее как врача. Таким образом Жолия Алеми более 20 лет работала психиатром в больницах Англии, Уэльса и Шотландии.

Все дело в том, что до 2003 года законодательство Британии позволяло выпускникам медицинских учебных заведений некоторых стран Содружества, включая Новую Зеландию, получать регистрацию для практики в Великобритании на основе квалификации, полученной в их стране происхождения. В результате Алеми не пришлось сдавать экзамен Совета по профессиональной и лингвистической оценке (PLAB) — оценку навыков, которая обычно требуется от врачей, получивших квалификацию за рубежом.

По данным прокуратуры, за время работы в NHS Алеми заработала более 1,2 миллиона фунтов стерлингов (более 67 миллионов гривен).

"Алеми мало заботилась о благополучии пациентов. Она лечила сотни пациентов, когда не имела для этого квалификации, потенциально подвергая этих пациентов опасности", — заявило обвинение на суде.

Ранее мы сообщали, что в США фальшивый врач лечил людей от рака.

Напомним, в Магдебурге психиатр из Саудовской Аравии устроил теракт, въехав в толпу на рождественской ярмарке.