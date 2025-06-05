Диплом з помилкою: фальшивий психіатр заплатить нечуваний штраф за обман громадськості

62-річна Жолія Алемі понад 20 років працювала психіатринею в системі охорони здоров'я Великої Британії (NHS) із фальшивим диплом.

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28 лютого 2023 року її було засуджено до 7 років позбавлення волі, а зараз суд зобов'язав її ще виплатити понад 406 тисяч фунтів стерлінгів (22 мільйон гривень) компенсації або ж їй загрожує додаткове тюремне ув'язнення — 2,5 роки, повідомляє Королівська прокурорська служба.

Жінку було визнано винною за 13 пунктами звинувачення у шахрайстві, двома пунктами звинувачення у підробці документів, трьома пунктами звинувачення в обмані та двома пунктами звинувачення у використанні матеріалів для фальсифікації медичної кваліфікації.

Жінка понад 20 років працювала психіатром

Алемі народилася в Ірані, але на початку 1990-х років перебралася в Окленд, Нова Зеландія. Вона покинула університет після першого року навчання і не змогла отримати ступінь бакалавра медицини та бакалавра хірургії, необхідний для практики лікаря, і їй відмовили в перескладанні.

У 1995 році вона підробила атестат про ступінь та лист-підтвердження, допустивши помилку у слові "підтвердити".

У підробленому дипломі психіатра була помилка

Незважаючи на це, Генеральна медична рада прийняла ці документи та зареєструвала її як лікаря. Таким чином Жолія Алемі понад 20 років працювала психіатром в лікарнях Англії, Уельсу та Шотландії.

Уся справа в тому, що до 2003 року закододавство Британії дозволяло випускникам медичних навчальних закладів деяких країн Співдружності, включаючи Нову Зеландію, отримувати реєстрацію для практики у Великій Британії на основі кваліфікації, отриманої в їхній країні походження. В результаті Алемі не довелося складати іспит Ради з професійної та лінгвістичної оцінки (PLAB) – оцінку навичок, яка зазвичай вимагається від лікарів, які отримали кваліфікацію за кордоном.

За даними прокуратури, за час роботи у NHS Алемі заробила понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (понад 67 мільйонів гривень).

"Алемі мало дбала про добробут пацієнтів. Вона лікувала сотні пацієнтів, коли не мала для цього кваліфікації, потенційно наражаючи цих пацієнтів на небезпеку", — заявило обвинувачення на суді.

Раніше ми повідомляли, що в США фальшививй лікар лікував людей від раку.

Нагадаємо, у Магдебурзі психіатр із Саудівської Аравії влаштував теракт, в'їхавши у натовп на різдвяному ярмарку.