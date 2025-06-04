Ловлять зайців та "начиняють" вибухівкою: ЗС РФ мінують тушки для скидів на ЗСУ (фото)

Військові армії РФ мінують лісопосадки, поля та позиції Збройних сил України з використанням тушок диких тварин, які скидають з дронів. Серед інших, використовують сірих зайців. На відео, знятому російським "таксидермістом", бачимо, як всередину зайця вкладають вибухівку, а потім прикріплюють до рами для скидання з коптеру.

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Про злочини армії РФ проти диких тварин розповіли у Telegram-каналі Para Pax.

Допис з кадрами російських військових, які демонструють "новий" вид мінування, з'явилось у каналі увечері 3 червня. Автор повідомлення пояснив, що солдати ЗС РФ "начиняють" вибухівкою тушки диких тварин та скидають їх для мінування місцевості.

На відео, опублікованому у каналі, росіяни детально показали, як мертвого сірого зайця перетворили у вибуховий пристрій. Тварині розрізали живіт та заклали вибухівку, яку сховали у нутрощах. Далі під'єднали дроти і прикріпили тушку до жорсткої рами. Вся робота проводиться у супроводі веселих мотивів західної естради: росіянин-"таксидерміст" демонструє усі подробиці. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

У повідомленні Telegram-каналу не вказано, коли саме знято відео та на якому відтинку фронту ЗС РФ почали застосовувати "мінування" дикими тваринами.

Армія РФ — як росіяни використовують тварин

Зазначимо, Фокус писав про підрозділи армії РФ, які знущались з тварин від час російсько-української війни. Наприклад, взимку 2025 року у мережі з'явились відео з віслюками у зоні боїв. Як з'ясувалось, ЗС РФ використовували тварин для логістики — підвезення боєкомплекту та провізії, транспортування живої сили до передової. На порталі Defense Express зауважили, що російська армія мала мінімум два таких підрозділи з початку 2022 року. Мета створення таких частин — перевезення військових вантажів у гористій місцевості. Журналіст Юрій Бутусов розповів, що віслюки фігурують на записах з Курської області і їх навіть камуфлювали, щоб зробити менш помітними на полі бою.

Німецький військовий оглядач Юліан Рьопке розповів, що армія РФ, крім віслюків, використовує ще й коней. У статті Bild опублікували фото з загонами для тварин, а також російських солдатів, які у повному бойовому екіпіруванні сидять верхи на конях та віслюках.

Тим часом влітку 2023 року стало відомо про загибель в Україні російського шкуродера Артема Лаврентьєва, який за свої знущання з тварин фігурував у "Вікіпедії". Зоозахисники РФ написали, що чоловік сидів у в'язниці за катування кота, але підписав контракт та пішов убивати українців.

Нагадуємо, бійці 3 окремої штурмової бригади опублікували кадри "полювання" дронів на військових ЗС РФ, які намагались втекти на мотоциклах.