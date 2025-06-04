Ловят зайцев и "начиняют" взрывчаткой: ВС РФ минируют тушки для сбросов на ВСУ (фото)

Военные армии РФ минируют лесопосадки, поля и позиции Вооруженных сил Украины с использованием тушек диких животных, которые сбрасывают с дронов. Среди прочих, используют серых зайцев. На видео, снятом российским "таксидермистом", видим, как внутрь зайца вкладывают взрывчатку, а затем прикрепляют к раме для сброса с коптера.

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О преступлениях армии РФ против диких животных рассказали в Telegram-канале Para Pax.

Сообщение с кадрами российских военных, которые демонстрируют новый вид минирования, появилось в канале вечером 3 июня. Автор сообщения пояснил, что солдаты ВС РФ "начиняют" взрывчаткой тушки диких животных и сбрасывают их для минирования местности.

На видео, опубликованном в канале, россияне подробно показали, как мертвого серого зайца превратили во взрывное устройство. Животному разрезали живот и заложили взрывчатку, которую спрятали во внутренностях. Далее подсоединили провода и прикрепили тушку к жесткой раме. Вся работа проводится в сопровождении веселых мотивов западной эстрады: россиянин-"таксидермист" демонстрирует все подробности. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

В сообщении Telegram-канала не указано, когда именно снято видео и на каком отрезке фронта ВС РФ начали применять "минирование" дикими животными.

Армия РФ — как россияне используют животных

Отметим, Фокус писал о подразделениях армии РФ, которые издевались над животными во время российско-украинской войны. Например, зимой 2025 года в сети появились видео с ослами в зоне боев. Как выяснилось, ВС РФ использовали животных для логистики — подвоз боекомплекта и провизии, транспортировки живой силы к передовой. На портале Defense Express отметили, что российская армия имела минимум два таких подразделения с начала 2022 года. Цель создания таких частей — перевозка военных грузов в гористой местности. Журналист Юрий Бутусов рассказал, что ослы фигурируют на записях из Курской области и их даже камуфлировали, чтобы сделать менее заметными на поле боя.

Немецкий военный обозреватель Юлиан Рьопке рассказал, что армия РФ, кроме ослов, использует еще и лошадей. В статье Bild опубликовали фото с загонами для животных, а также российских солдат, которые в полной боевой экипировке сидят верхом на лошадях и ослах.

Между тем летом 2023 года стало известно о гибели в Украине российского живодера Артема Лаврентьева, который за свои издевательства над животными фигурировал в "Википедии". Зоозащитники РФ написали, что мужчина сидел в тюрьме за пытки кота, но подписал контракт и пошел убивать украинцев.

Напоминаем, бойцы 3 отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры "охоты" дронов на военных ВС РФ, которые пытались убежать на мотоциклах.