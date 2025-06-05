Все ахнули: невеста появилась на вечеринке в "платье из прошлого" (видео)

Невеста из Калифорнии сделала свадебный уикенд незабываемым, переделав винтажное платье свекрови с цветочной вышивкой в модное мини, вызвав бурю эмоций у семьи и восторг в соцсетях.

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28-летняя Ханна Блум поразила гостей и пользователей TikTok, превратив винтажное свадебное платье своей свекрови в стильное мини для свадебной вечеринки. Видео с ее преображением собрало более 1,7 миллиона просмотров, а история завоевала сердца тысяч зрителей.

Когда Ханна Блум увидела фотографии свадьбы своей будущей свекрови, Нел Блум, в платье с цветочной вышивкой от Scaasi, она сразу влюбилась.

"Оно было оригинальным, ярким, с желтыми, синими и розовыми цветами — ни у кого не было такого", — вспоминает Нел, которая приобрела его в знаменитом бутике Kleinfeld в Нью-Йорке еще в 1992 году.

Спустя три десятилетия платье обрело вторую жизнь. Ханна решила не просто примерить наряд — она полностью преобразила его: сохранив открытые плечи и вырез в духе 90-х, она превратила его в мини-платье для приветственной вечеринки на крыше отеля в Санта-Монике. Вместо простой обрезки подола, портниха подняла нижнюю часть и удалила середину, чтобы подчеркнуть винтажную вышивку.

История Ханны и Нел стала вирусной после публикации в TikTok Фото: TikTok

Реакция родственников была трогательной.

"Моя свекровь расплакалась и держалась за сердце, когда увидела меня. Это был идеальный момент", — делится Ханна. Свекор тоже был в восторге: "Он сказал, что платье стало даже красивее". Переосмысление наряда заняло около четырех месяцев, но усилия окупились сторицей: даже гости, знавшие платье Нел, сразу его узнали.

История Ханны и Нел стала вирусной после публикации в TikTok. Пост вызвал волну комментариев от пользователей, которые восхищались не только преображением наряда, но и особой связью между невесткой и свекровью.

"Мы с Нел сразу нашли общий язык. Она — мамочка троих сыновей, очень женственная и теплая. Мы похожи, любим моду и даже обмениваемся сумками", — улыбается Ханна.

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