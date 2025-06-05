Усі ахнули: наречена з'явилася на вечірці в "сукні з минулого" (відео)

Наречена з Каліфорнії зробила весільний вікенд незабутнім, переробивши вінтажну сукню свекрухи з квітковою вишивкою на модне міні, спричинивши шквал емоцій у сім'ї та захоплення в соцмережах.

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28-річна Ханна Блум вразила гостей і користувачів TikTok, перетворивши вінтажну весільну сукню своєї свекрухи на стильне міні для весільної вечірки. Відео з її перетворенням зібрало понад 1,7 мільйона переглядів, а історія завоювала серця тисяч глядачів.

Коли Ханна Блум побачила фотографії весілля своєї майбутньої свекрухи, Нел Блум, у сукні з квітковою вишивкою від Scaasi, вона відразу закохалася.

"Вона була оригінальною, яскравою, з жовтими, синіми й рожевими кольорами — ні в кого не було такого", — згадує Нел, яка придбала її в знаменитому бутіку Kleinfeld у Нью-Йорку ще 1992 року.

Через три десятиліття сукня отримала друге життя. Ханна вирішила не просто приміряти вбрання — вона повністю перетворила його: зберігши відкриті плечі й виріз у дусі 90-х, вона перетворила його на мінісукню для вітальної вечірки на даху готелю в Санта-Моніці. Замість простого обрізання подолу, кравчиня підняла нижню частину і видалила середину, щоб підкреслити вінтажну вишивку.

Історія Ганни і Нел стала вірусною після публікації в TikTok Фото: TikTok

Реакція родичів була зворушливою.

"Моя свекруха розплакалася і трималася за серце, коли побачила мене. Це був ідеальний момент", — ділиться Ханна. Свекор теж був у захваті: "Він сказав, що сукня стала навіть красивішою". Переосмислення вбрання зайняло близько чотирьох місяців, але зусилля окупилися сторицею: навіть гості, які знали сукню Нел, одразу її впізнали.

Історія Ханни і Нел стала вірусною після публікації в TikTok. Пост викликав хвилю коментарів від користувачів, які захоплювалися не тільки перетворенням вбрання, а й особливим зв'язком між невісткою і свекрухою.

"Ми з Нел одразу знайшли спільну мову. Вона — матуся трьох синів, дуже жіночна і тепла. Ми схожі, любимо моду і навіть обмінюємося сумками", — усміхається Ганна.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара з Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.