Прогулка по "Лестнице в небеса" обернулась неудачей для туриста: что произошло (видео)

Обычный поход в Северной Ирландии превратился из приятного отдыха в расследование. Спустя часы после прогулки мужчина понял, где и когда потерял ключи — все было на виду, прямо в кадре.

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Забавный случай во время похода в Северной Ирландии неожиданно сделал туриста звездой TikTok. На видео видно, как мужчина с радостью спускается по ступенькам живописной тропы, и вдруг у него из кармана незаметно выпадают ключи от машины. Этот момент запечатлела девушка мужчина и он стал вирусным.

Клип был опубликован пользователем Jazelle (@jazelleberryx) 2 июня и с тех пор набрал почти 500 тысяч просмотров. Съемка велась на пешеходной тропе Килкаг, известной как "Лестница в небеса" в Северной Ирландии — популярном туристическом маршруте с головокружительными видами.

"Когда не можешь найти ключи на парковке, а ночью смотришь видео и видишь это", — подписала ролик девушка.

На кадрах мужчина в хорошем настроении спускается по ступенькам, но если присмотреться, можно заметить, как в какой-то момент из его кармана вылетают ключи, что, вероятно, и стало причиной загадочной пропажи.

Реакция в TikTok

Под видео разгорелась живая дискуссия. Пользователи сочувствуют туристу, но не упускают случая подбодрить его с юмором.

"О нет!", "Я чувствую твою боль", "О, черт, представить страшно — дойти до парковки и осознать это", "По крайней мере, ты знаешь, где они", "Так потерянные ключи больше не теряются… звучит как победа", — писали они.

Автор видео пока не прокомментировал свою находку. Однако потеря ключей на фоне потрясающих пейзажей – почти символичная иллюстрация бурного роста популярности пеших прогулок. По данным Statista, в 2023 году более 61 миллиона человек в США хотя бы раз отправлялись в поход — это рекордный показатель с 2010 года.

Во время пандемии COVID-19 участие в активном отдыхе на свежем воздухе увеличилось на 26%, поскольку люди стремились к безопасным способам провести время вне дома. К 2021 году, по данным Ассоциации индустрии активного отдыха (OIA), более 164 миллионов американцев занимались таким досугом хотя бы раз.

Тем не менее, эксперты OIA отмечают тревожный тренд: несмотря на рост числа участников, общее количество выездов на природу сокращается, и рост интереса к активному отдыху не компенсирует этот спад.

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

Также стало известно почему никто больше не живет в одном из красивейших городов Европы. Крако был покинут после череды стихийных бедствий. Сейчас он стал символом красоты в запустении и магнитом для туристов и кинематографистов.