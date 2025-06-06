Прогулянка "Сходами в небеса" обернулася невдачею для туриста: що сталося (відео)

Звичайний похід у Північній Ірландії перетворився з приємного відпочинку на розслідування. За кілька годин після прогулянки чоловік зрозумів, де і коли загубив ключі — все було на видноті, просто в кадрі.

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Кумедний випадок під час походу в Північній Ірландії несподівано зробив туриста зіркою TikTok. На відео видно, як чоловік із радістю спускається сходами мальовничої стежки, і раптом у нього з кишені непомітно випадають ключі від машини. Цей момент зафіксувала дівчина чоловік і він став вірусним.

Кліп був опублікований користувачем Jazelle (@jazelleberryx) 2 червня і відтоді набрав майже 500 тисяч переглядів. Зйомка велася на пішохідній стежці Кілкаг, відомій як "Сходи в небеса" в Північній Ірландії — популярному туристичному маршруті із запаморочливими краєвидами.

"Коли не можеш знайти ключі на стоянці, а вночі дивишся відео і бачиш це", — підписала ролик дівчина.

На кадрах чоловік у гарному настрої спускається сходами, але якщо придивитися, можна помітити, як у якийсь момент з його кишені вилітають ключі, що, ймовірно, і стало причиною загадкового зникнення.

Реакція в TikTok

Під відео розгорілася жвава дискусія. Користувачі співчувають туристу, але не втрачають нагоди підбадьорити його з гумором.

"О ні!", "Я відчуваю твій біль", "О, чорт, уявити страшно — дійти до паркування й усвідомити це", "Принаймні, ти знаєш, де вони", "Так втрачені ключі більше не губляться... звучить як перемога", — писали вони.

Автор відео поки що не прокоментував свою знахідку. Однак втрата ключів на тлі приголомшливих пейзажів — майже символічна ілюстрація бурхливого зростання популярності піших прогулянок. За даними Statista, 2023 року понад 61 мільйон людей у США хоча б раз вирушали в похід — це рекордний показник із 2010 року.

Під час пандемії COVID-19 участь в активному відпочинку на свіжому повітрі збільшилася на 26%, оскільки люди прагнули безпечних способів провести час поза домом. До 2021 року, за даними Асоціації індустрії активного відпочинку (OIA), понад 164 мільйони американців займалися таким дозвіллям хоча б раз.

Проте експерти OIA відзначають тривожний тренд: попри зростання кількості учасників, загальна кількість виїздів на природу скорочується, і зростання інтересу до активного відпочинку не компенсує цей спад.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Мейєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, схоже, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо чому ніхто більше не живе в одному з найкрасивіших міст Європи. Крако був покинутий після низки стихійних лих. Зараз він став символом краси в запустінні та магнітом для туристів і кінематографістів.