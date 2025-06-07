"Мотоцикл в амазонских лесах": парень из Бразилии ездит в школу верхом на свинье (видео)

Девятилетний школьник из Бразилии Гутинью Рока стал звездой интернета благодаря своим навыкам езды верхом на домашней свинье. В соцсетях ролик с поездкой малого стал вирусным, и юзеры долго смеялись над увиденным.

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Об этом сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что 9-летний Гутинью любит животных, и также верхом умеет ездить на муле, осле и лошади. Недавно семья парня выложила в Instagram видео, как малыш добирается в школу, сидя вверх на свинье.

Гутинью едет в школу верхом на своей любимице

Довольно крупная свинья по кличке Фугете (на португальском — "Ракета") является одной из любимых домашних животных семейства. Мама парня, Ана Паула, рассказывает, что Гутинью, ее третий сын, с довольно раннего возраста детства любит животных и ухаживает за ними.

"Гутиньо всегда любил играть с животными и ухаживать за ними. И Гутинью всегда хотел также ездить верхом. Он тот, кто у нас дрессирует свинью и других животных", — говорит мама мальчишки.

Журналисты указывают, что на ролике можно увидеть, как Гутинью, надев розовый шлем, добирается в школу верхом за одну минуту до 13:00, когда начинаются занятия в местной школе. Видео с поездкой мальчика стало очень вирусным в социальных сетях, набрав почти 68 млн просмотров, более 2.5 млн лайков и тысячи комментариев от пользователей во всем мире.

Мальчик одел любимую свинью в джинсовые шорты и катается дома

Женщина указывает, что ее сын имеет хороший контакт с домашними животными, но Ракета только ему "позволяет кататься на себе, никому другому". Сам Гутинью рассказывает, что он очень любит всех животных, в частности Ракету, ослов и собак.

"Она почти полностью приручена", — говорит школьник, рассказывая о своей любимице.

Журналисты пишут, что большая семья из Бразилии ведет свою страницу в Instagram, где снимают жизнь семьи в небольшой деревне. Сейчас аккаунт семьи является очень популярным, и уже имеет более 1,2 млн подписчиков. Чаще всего снимают приключения мальчика двое старших братьев Гутинью, а саму страницу модерирует мама мальчика.

Какой была реакция соцсетей

Пользователи под роликом откровенно признались, что очень посмеялись с увиденных кадров. Многие отметили розовый шлем малого и его умение "держаться в седле", а больше всего юзеры отметили следующие комментарии:

"Так выглядит мотоцикл в амазонских лесах";

"А малый — молодец. Ловко держится и шлем на голову надел";

"Наездник на свинье? И кто там что говорил об ИИ?";

"Когда у него будут дети, и он расскажет, как сам добирался в школу, то ему не поверят";

"Это Амазонка, детка. Здесь не бывает иначе, но пацану спасибо за поездку. Рассмешило очень".

Ранее сообщалось, как девушка завела в квартире кабана вместо мужа. Также она назвала как минимум четыре причины, почему считает свое решение абсолютно правильным.

Впоследствии стало известно, что чиновники подали в суд на женщину, которая вырастила дикого кабана. Фермерша Элоди Каппе не отдала на усыпление дикую свинью, как требовали местные власти и выиграла суд против чиновников.