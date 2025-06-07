"Мотоцикл у амазонських лісах": хлопець з Бразилії їздить до школи верхи на свині (відео)

Дев'ятирічний школяр з Бразилії Гутінью Рока став зіркою інтернету завдяки своїм навичкам їзди верхи на домашній свині. В соцмережах ролик з поїздкою малого став вірусним, і юзери довго сміялися з побаченого.

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Про це повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що 9-річний Гутінью полюбляє тварин, і також верхи вміє їздити на мулі, віслюку та коні. Нещодавно сім'я хлопця виклала в Instagram відео, як малий добирається до школи, сидячи вверх на свині.

Гутінью їде до школи верхи на своїй улюблениці

Доволі крупна свиня на прізвисько Фугете (португальською — "Ракета") є однією з улюблених домашніх тварин сімейства. Мама хлопця, Ана Паула, розповідає, що Гутінью, її третій син, з досить раннього віку дитинства полюбляє тварин і доглядає за ними.

"Гутінью завжди любив гратися з тваринами та доглядати за ними. І Гутінью завжди хотів також їздити верхи. Він той, хто в нас дресирує свиню та інших тварин", — говорить мама хлопчака.

Журналісти вказують, що на ролику можна побачити, як Гутінью, одягнувши рожевий шолом, добирається до школи верхи за одну хвилину до 13:00, коли починаються заняття в місцевій школі. Відео з поїздкою малого стало дуже вірусним у соціальних мережах, набравши майже 68 млн переглядів, понад 2.5 млн лайків та тисячі коментарів від користувачів у всьому світі.

Хлопчина одягнув улюблену свину в джинсові шорти та катається вдома

Жінка вказує, що її син має добрий контакт з домашніми тварини, але Ракета лише йому "дозволяє кататися на собі, нікому іншому". Сам Гутінью розповідає, що він дуже полюбляє усіх тварин, зокрема Ракету, віслюків і собак.

"Вона майже повністю приручена", — каже школяр, розповідаючи про свою улюбленицю.

Журналісти пишуть, що велика сім'я з Бразилії веде свою сторінку в Instagram, де знімають життя сім'ї в невеликому селі. Наразі акаунт сім'ї є дуже популярним, і вже має понад 1,2 млн підписників. Найчастіше знімають пригоди малого двоє старших братів Гутінью, а саму сторінку модерує мама хлопчика.

Якою була реакція соцмереж

Користувачі під роликом відверто зізналися, що дуже посміялися з побачених кадрів. Багато хто відзначив рожевий шолом малого та його вміння "триматися в сідлі", а найбільше юзери відзначили наступні коментарі:

"Так виглядає мотоцикл в амазонських лісах";

"А малий — молодець. Вправно тримається і шолом на голові вдягнув";

"Наїздник на свині? І хто там що казав про ШІ?";

"Коли в нього будуть діти, і він розповість, як сам добирався до школи, то йому не повірять";

"Це — Амазонка, бейбі. Тут не буває інакше, але малому дякую за поїздку. Розсмішило дуже".

Раніше повідомлялося, як дівчина завела у квартирі кабана замість чоловіка. Також вона назвала щонайменше чотири причини, чому вважає своє рішення абсолютно правильним.

Згодом стало відомо, що чиновники подали до суду на жінку, яка виростила дикого кабана. Фермерка Елоді Каппе не віддала на присипляння дику свиню, як вимагала місцева влада та виграла суд проти чиновників.