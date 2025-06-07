Вызывает плохие ассоциации: жители села объявили референдум о смене названия, что им не нравится

В Польше жители села Каловице в Нижней Силезии решили наконец изменить его название, поскольку оно "вызывает неприятные ассоциации". Они объявили референдум по переименованию населенного пункта.

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Об этом пишет польское издание Dorzeczy kraj.

В селе Каловице (Kałowice, гмина Zawonia, Нижнесилезское воеводство) провели референдум по поводу изменения названия населенного пункта. Предлагалось переименовать село в Przylesie.

Название польского села Kałowice вызывает неуклюжие ассоциации из-за корня слова — "kał", которое имеет аналогичное значение, как и в украинском языке. Это значение делает название села объектом шуток и насмешек, особенно среди детей и подростков.

Изменение названия города обсуждается уже давно.

"Некоторым жителям, преимущественно из молодого поколения, название не нравилось. Оно вызывало плохие ассоциации. Старшие были более сдержанными в этом вопросе, боялись бюрократии", — пишет издание.

Референдум в Каловице по изменению названия села состоялся 6 июня. Голосование было тайным. Жители получили карточки с вопросами, поддерживают ли они изменение названия села на Пшилесе, против, или воздержались.

В Каловице зарегистрировано 96 человек.

"Гмина подготовила 140 карточек. Также для тех, кто построил дома в Каловицах и уже переехал сюда, но не выполнил формальности и еще не зарегистрировался, и кто платит здесь налог на недвижимость, воду и вывоз мусора", — пишет издание.

В голосовании приняли участие только 68 человек. 32 человека проголосовали за изменение названия города. 34 жителя проголосовали против. Было два недействительных голоса, одна пустая карточка и одна неправильно заполненная карточка. Таким образом, Каловице останутся Каловице.

Справка: село Каловице расположено в Нижнесилезском воеводстве, в Тшебницком районе, в гмине Завоня. В 1975-1998 годах оно административно принадлежало к Вроцлавскому воеводству.

Напомним, что 19 сентября, Верховная Рада поддержала постановление об изменении названий населенных пунктов. Предполагалось переименование большего количества населенных пунктов, но из-за блокирования трибуны и пересмотра проекта некоторые населенные пункты остаются со старыми названиями.

Также сообщалось, что американцы переименуют Гренландию и она будет называться по цветам флага США, предлагает сенатор Конгресса США.