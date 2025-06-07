Викликає погані асоціації: жителі села оголосили референдум про зміну назви, що їм не подобається

У Польщі жителі села Каловіце в Нижній Сілезії вирішили нарешті змінити його назву, оскільки вона "викликає неприємні асоціації". Вони оголосили референдум з перейменування населеного пункту.

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Про це пише польське видання Dorzeczy kraj.

У селі Каловіце (Kałowice, гміна Zawonia, Нижньосилезьке воєводство) провели референдум з приводу зміни назви населеного пункту. Пропонувалося перейменувати село на Przylesie.

Назва польського села Kałowice викликає незграбні асоціації через корінь слова — "kał", яке має аналогічне значення, як і в українські мові. Це значення робить назву села об'єктом жартів та глузувань, особливо серед дітей та підлітків.

Зміна назви міста обговорюється вже давно.

"Деяким мешканцям, переважно з молодого покоління, назва не подобалася. Вона викликала погані асоціації. Старші були більш стриманими в цьому питанні, боялися бюрократії", – пише видання.

Референдум у Каловіце щодо зміни назви села відбувся 6 червня. Голосування було таємним. Мешканці отримали картки із запитаннями, чи підтримують вони зміну назви села на Пшилесє, проти, чи утрималися.

У Каловіце зареєстровано 96 осіб.

"Гміна підготувала 140 карток. Також для тих, хто збудував будинки в Каловіцах і вже переїхав сюди, але не виконав формальності та ще не зареєструвався, і хто сплачує тут податок на нерухомість, воду та вивезення сміття", – пише видання.

У голосуванні взяли участь лише 68 осіб. 32 особи проголосували за зміну назви міста. 34 мешканці проголосували проти. Було два недійсних голоси, одна порожня картка та одна неправильно заповнена картка. Таким чином, Каловіце залишаться Каловіце.

Довідка: село Каловіце розташоване в Нижньосілезькому воєводстві, в Тшебницькому районі, в гміні Завоня. У 1975-1998 роках воно адміністративно належало до Вроцлавського воєводства.

Нагадаємо, що 19 вересня, Верховна Рада підтримала постанову про зміну назв населених пунктів. Передбачалось перейменування більшої кількості населених пунктів, але через блокування трибуни та перегляд проєкту деякі населені пункти залишаються зі старими назвами.

Також повідомлялося, що американці перейменують Гренландію і вона буде називатись по кольорах прапора США, пропонує сенатор Конгресу США.