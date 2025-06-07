Мужчину поймали за "странным" занятием перед работой: что говорят в соцсетях (видео)

В одном из районов Лондона местные зафиксировали курьезный момент — утром один человек сидел за рулем авто и вроде бы из баллона надувал воздушный шарик. В соцсетях пользователи разделились в своем мнении о том, что же на самом деле делал человек.

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Об этом сообщает NeedtoKnow.

Журналисты пишут, что забавный эпизод произошел в шесть утра 5 июня. Один местный мужчина случайно шел по парковке, и увидел странную картину — за рулем черной Тойоты сидел мужчина, который якобы надувал воздушный шарик из баллона. Однако внимательнее взглянув, ему стало ясно — неизвестный вроде бы вдыхал содержимое баллона.

Автор ролика убежден, что в баллоне, из которого водитель надувал шарик, мог быть "веселящий газ". Во время съемки неизвестный пытался прикрыть лицо курткой, в которую был одет, и скрывал то, чем он занимается.

"Чувак, я вызываю полицию. Поверь мне, уже вызываю", — говорил автор видео.

Пока остается неизвестным, приехали ли правоохранители на место происшествия и какое наказание ожидало водителя. Также остается неизвестным, что делал мужчина за рулем и почему вдыхал содержание неизвестного газа.

Журналисты напоминают, что по британским законам, владение "веселящим газом", он же одновалентный оксид азота, является незаконным. Им могут пользоваться только лицензированные поставщики, ведь это вещество в больших количествах может иметь наркотический эффект, и физическому лицу грозит до двух лет тюрьмы, а юридическому — до 14 лет лишения свободы.

Как отреагировали соцсети

В комментариях к видео пользователи разделились в версии того, почему водитель Тойоты делал что-то такое за рулем. Одни убеждены, что мужчина ничего криминального не делал, а просто надувал шарики кому-то на праздник или именины. Вторые считают, что мужчина пытался сделать "лучшим свой день".

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Жизнь скучна, поэтому он решил вдохнуть из баллона немножко "радости";

"Кажется, он попал, и потеряет права скоро";

"Каждый день мы видим новые виды зависимости. Теперь это — "веселящий газ";

"Я в шоке. И какого черта он в шесть утра за рулем решил подышать из баллона? Неясно";

"Да у кого-то был праздник, и он или забыл, или вспомнил. Поэтому быстренько пытался наверстать".

Ранее сообщалось, как "веселый газ" помог астрофизикам обнаружить внеземную жизнь. Ученые считают, что этот газ может быть признаком наличия жизни, которую можно найти в атмосферах далеких экзопланет.

Впоследствии стало известно, что "веселый газ" оказался опаснее кокаина. Специалисты утверждают, что обычный газ для надувания шариков уже стал довольно популярным среди молодежи и субкультур и грозит "новой эпидемией".