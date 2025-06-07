Чоловіка впіймали за "дивним" заняттям перед роботою: що кажуть в соцмережах (відео)

В одному з районів Лондона місцеві зафіксували курйозний момент — зранку один чоловік сидів за кермом авто та начебто з балону надував повітряну кульку. В соцмережах користувачі розділилися у своїй думці про те, що ж насправді робив чоловік.

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Про це повідомляє NeedtoKnow.

Журналісти пишуть, що кумедний епізод стався о шостій ранку 5 червня. Один місцевий чоловік випадково йшов парковкою, і побачив дивну картину — за кермом чорної Тойоти сидів чоловік, який нібито надував повітряну кульку з балона. Однак уважніше поглянувши, йому стало ясно — невідомий начебто вдихував вміст балону.

Автор ролика переконаний, що в балоні, з якого водій надував кульку, міг бути "веселий газ". Під час зйомки невідомий намагався прикрити обличчя курткою, в яку був одягнений, і приховував те, чим він займається.

"Чуваче, я викликаю поліцію. Повір мені, вже викликаю", — казав автор відео.

Наразі залишається невідомим, чи приїхали правоохоронці на місце події та яке покарання очікувало на водія. Також залишається невідомим, що робив чоловік за кермом і чому вдихував уміст невідомого газу.

Журналісти нагадують, що за британськими законами, володіння "веселим газом", він же одновалентний оксид азоту, є незаконним. Ним можуть користуватися тільки ліцензовані постачальники, адже ця речовина у великих кількостях може мати наркотичний ефект, і фізичній особі загрожує до двох років тюрми, а юридичній — до 14 років позбавлення волі.

Як відреагували соцмережі

В коментарях до відео користувачі розділилися у версії того, чому водій Тойоти робив щось таке за кермом. Одні переконані, що чоловік нічого кримінального не робив, а просто надував кульки комусь на свято чи іменини. Другі вважають, що чоловік намагався зробити "кращим свій день".

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Життя нудне, тому він вирішив вдихнути з балона трошки "радощів";

"Здається, він попав, і втратить права скоро";

"Щодня ми бачимо нові види залежності. Тепер це — "веселий газ";

"Я шокований. І якого він оце о шостій за кермом вирішив подихати з балону? Неясно";

"Та в когось було свято, і він або забув, або згадав. Тому швиденько намагався надолужити".

Раніше повідомлялося, як "веселий газ" допоміг астрофізикам виявити позаземне життя. Вчені вважають, що цей газ може бути ознакою наявності життя, яке можна знайти в атмосферах далеких екзопланет.

Згодом стало відомо, що "веселий газ" виявився небезпечнішим за кокаїн. Фахівці стверджують, що звичайний газ для надування кульок уже став доволі популярним серед молоді та субкультур і загрожує "новою епідемією".