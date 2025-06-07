Заказчик не выплатил маляру за его работу: тот решил "оригинально" проучить наглеца (видео)

Один из жителей Туманного Альбиона рассказал, что получил заказ покрасить забор, но заказчик не оплатил его работу. Тогда рабочий придумал очень необычный способ отплаты заказчику, который порадовал пользователей Интернета.

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Об этом пишет издание Daily Record.

Журналисты пишут, что один из маляров компании Finishing Touch Sprayers получил заказ от клиента — покрасить забор в серебристый цвет. Рабочий взялся за задание, быстро выполнил свою работу, однако владелец не спешил платить маляру.

Тогда маляр пытался убедить мужчину оплатить услуги рабочего. Однако когда заказчик снова не заплатил за работу, тогда он решил действовать "по своему усмотрению".

Рабочий решил просто взять и смыть краску с уже окрашенного забора благодаря промышленному пылесосу. Кроме того, маляр записал видео в своем TikTok с подписью:" Не оплатили — тогда мы снимаем краску".

На ролике можно увидеть, как маляр полностью снимает краску с досок забора, возвращая их к первоначальному цвету. Впоследствии в комментариях он написал, что владелец таки одумался и теперь "готов заплатить вдвое больше, чтобы я покрасил забор заново".

Что говорят пользователи

В комментариях к видео юзеры стали на сторону пострадавшего маляра. Многие из корреспондентов откровенно осудили заказчика, который не выплатил маляру за работу, а некоторые пользователи откровенно назвали его подонком.

Больше всего комментаторам понравились следующие ответы:

"А мне нравится забор после [снятия краски]";

"Никогда не понимал, почему люди портят свои заборы ужасной серой краской. Держу пари, они были рады, что не заплатили сейчас";

"Типичная история. Вот поэтому надо всегда брать предоплату за работу на случай таких "приколов";

"А вы — молодец, таких надо всегда ставить на место";

"Вот честно, некоторые люди меня шокируют — не платить за работу. Кажется, мораль — это забытое слово".

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