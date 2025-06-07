Замовник не виплатив маляру за його роботу: той вирішив "оригінально" провчити нахабу (відео)

Один з мешканців Туманного Альбіону розповів, що отримав замовлення пофарбувати паркан, але замовник не оплатив його роботу. Тоді робітник придумав дуже незвичний спосіб відплати замовнику, який порадував користувачів Інтернету.

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Про це пише видання Daily Record.

Журналісти пишуть, що один з малярів компанії Finishing Touch Sprayers отримав замовлення від клієнта — пофарбувати паркан у сріблястий колір. Робітник взявся за завдання, швидко виконав свою роботу, однак власник не поспішав платити маляру.

Тоді маляр намагався переконати чоловіка оплатити послуги робітника. Однак замовник знову не заплатив за роботу, тоді він вирішив діяти "на свій розсуд".

Робітник вирішив просто взяти і змити фарбу з вже пофарбованого паркану завдяки промисловому пилососу. Крім того, маляр записав відео у своєму TikTok з підписом:" Не оплатили — тоді ми знімаємо фарбу".

На ролику можна побачити, як маляр повністю знімає фарбу з дошок паркану, повертаючи їх до первинного кольору. Згодом у коментарях він написав, що власник таки одумався і тепер "готовий заплатити вдвічі більше, аби я пофарбував паркан наново".

Що кажуть користувачі

В коментарях до відео юзери стали на бік постраждалого маляра. Багато хто з дописувачів відверто засудив замовника, який не виплатив маляру за роботу, а деякі користувачі відверто назвали його покидьком.

Найбільше коментатори вподобали наступні відповіді:

"А мені подобається паркан після [зняття фарби]";

"Ніколи не зрозумів, чому люди псують свої паркани жахливою сірою фарбою. Б'юся об заклад, вони були раді, що не заплатили зараз";

"Типова історія. Ось тому треба завжди брати передплату за роботу на випадок таких "приколів";

"А ви — молодець, таких треба завжди ставити на місце";

"От чесно, деякі люди мене шокують — не платити за роботу. Здається, мораль — це забуте слово".

Раніше стало відомо, що сусіди помстилися за "неправильне" паркування чоловіка. Коли той повернувся до машини, йому залишили "послання" на склі водійських дверей.

Згодом повідомлялося, як жінка придумала оригінальну помсту після розлучення. Вона вирішила побудувати повноцінне житло, навмисно загородивши вид на двір і зіпсувавши потенційну цінність колишнього чоловіка.