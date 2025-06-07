Отец случайно купил лотерейный билет и подарил его дочери: та стала миллионершей (фото)

Жительница американского штата Джорджия Ванесса Акоста получила от отца лотерейный билет, который тот случайно приобрел, будучи в Бостоне. Впоследствии оказалось, что он стал победным для девушки.

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Об этом сообщает издание 11AliveNews.

Девушка рассказала представителям лотерейного оператора, что ее билет был подарком. Ее папа решил даром отдать его дочери, когда он был в Бостоне и купил его в одном из местных магазинов.

Ванесса Акоста выиграла $2 млн благодаря подарку папы (фото: Massachusetts State Lottery)

Затем билет со скретч-линией он отдал дочери, мол, что весь выигрыш, который там может быть она может оставить себе. Впоследствии после розыгрыша оказалось, что у девушки выпала нужная комбинация цифр. И теперь она стала обладательницей крупного приза в размере двух миллионов долларов США (почти 82,83 млн грн).

Сама Ванесса не поверила, что выиграла, однако когда проверила, то была очень удивлена и счастлива. Она признается, что выигрыш в лотерею стал для нее "особенно неожиданным" в тот момент, когда вообще "не было и намека".

Девушка признается, что уже знает, на что потратит свои средства. Она рассказала, что выигрыш пойдет на покупку собственного дома, а также оплатит обучение в колледже.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи спустил свое состояние и снова стал мусорщиком. Майкл Кэрролл стал символом бездумной траты лотерейного выигрыша, но отметил, что это был лучший период его жизни. В возрасте 19 лет он выиграл 10 миллионов фунтов стерлингов.

Впоследствии стало известно, как мужчина стал миллионером, зайдя в магазин за водой. Мужчина случайно заехал на заправку за газированным напитком и приобрел билет, но оказалось, что он стал миллионером.