Батько випадково купив лотерейний білет і подарував його доньці: та стала мільйонеркою (фото)

Мешканка американського штату Джорджія Ванесса Акоста отримала від батька лотерейний білет, який той випадково придбав, будучи в Бостоні. Згодом виявилося, що він став переможним для дівчини.

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Про це повідомляє видання 11AliveNews.

Дівчина розповіла представникам лотерейного оператора, що її квиток був подарунком. Її тато вирішив задарма віддати його доньці, коли він був у Бостоні та купив його в одному з місцевих магазинів.

Ванесса Акоста виграла $2 млн завдяки подарунку тата (фото: Massachusetts State Lottery)

Потім квиток зі скретч-лінією він віддав доньці, мовляв, що весь виграш, який там може бути вона може залишити собі. Згодом після розіграшу виявилося, що у дівчини випала потрібна комбінація цифр. І тепер вона стала власницею великого призу в розмірі двох мільйонів доларів США (майже 82,83 млн грн).

Сама Ванесса не повірила, що виграла, однак коли перевірила, то була дуже здивована та щаслива. Вона зізнається, що виграш у лотерею став для неї "особливо неочікуваним" в ту мить, коли взагалі "не було й натяку".

Дівчина зізнається, що вже знає, на що витратить свої кошти. Вона розповіла, що виграш піде на купівлю власного будинку, а також оплатить навчання в коледжі.

Раніше повідомлялося, що переможець лотереї спустив свої статки та знову став сміттярем. Майкл Керролл став символом бездумної витрати лотерейного виграшу, але зазначив, що це був найкращий період його життя. У віці 19 років він виграв 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Згодом стало відомо, як чоловік став мільйонером, зайшовши у магазин за водою. Чоловік випадково заїхав на заправку за газованим напоєм і придбав квиток, але виявилося, що він став мільйонером.