Невероятная удача: пенсионер трижды смог выиграть в лотерею в течение девяти месяцев (фото)

Канадец Дэвид Серкин купил три "счастливых билета" в течение последних девяти месяцев. Сам мужчина говорит, что в этом нет случайности, а скорее — умение воспользоваться той удачей, которая выпадает с каждым билетом.

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Об этом сообщает NDTV.

Журналисты пишут, что житель канадского города Альберта выиграл $1 млн в LOTTO 6/49 Classic 3 мая. И это не первая победа мужчины: оператор лотереи добавляет, что в розыгрышах от 20 августа и 16 ноября прошлого года господин Серкин выиграл еще $1,5 млн в целом.

Дэвид Серкин за девять месяцев выиграл $2,5 млн (фото: WCLC)

Там добавляют, что шансы выиграть джекпот составляют 1 к 33 294 800, но господину Серкину удалось преодолеть их. Сам мужчина рассказал, что он является давним игроком LOTTO 6/49 с момента ее запуска в 1982 году.

В то же время он добавляет, что ему нравится процесс покупки и проверки своих билетов. Свой новый билет он купил на заправке, когда просто заправлял свою машину.

"Вы проверяете свой билет, и если выигрываете, то вы — счастливы. Если нет, вы всегда можете попробовать еще раз. Я купил этот билет, когда просто приехал на заправку. Я увидел, что скоро буду разыгрывать большой джекпот и подумал — а что, собственно, мне терять? Поэтому и рискнул", — признается мужчина.

Господин Серкин добавляет, что знает об "астрономически" невысоких шансах выиграть в лотерею. Однако, как он рассказал в комментарии для Канадского лотерейного оператора, он продолжит покупать билеты, потому что ему нравится этот процесс.

"Я пережил рак и вышел на пенсию, поэтому я просто благодарен судьбе за такой шанс", — отметил пожилой мужчина, которого пресса уже окрестила "Мистер хет-трик лотереи".

Журналисты также добавляют, что до этого "хет-трика" за последние девять месяцев господин Серкин уже выигрывал уже 10 лет. Тогда его выигрыш составил четверть миллиона долларов.

Ранее сообщалось, как мужчина выиграл в лотерею и не поверил в это. Когда мужчине позвонили от оператора лотереи с сообщением о выигрыше, то не поверил и положил трубку.

Впоследствии стало известно, как случайно подаренный билет от отца сделал дочь миллионершей. Жительница американского штата Джорджия Ванесса Акоста выиграла благодаря такому подарку от папы два миллиона долларов.