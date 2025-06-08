Неймовірна вдача: пенсіонер тричі зміг виграти в лотерею протягом дев'яти місяців (фото)

Канадець Девід Серкін купив три "щасливі білети" протягом останніх дев'яти місяців. Сам чоловік говорить, що в цьому немає випадковості, а скоріше — вміння скористатися тією удачею, яка випадає з кожним білетом.

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Про це повідомляє NDTV.

Журналісти пишуть, що мешканець канадського міста Альберта виграв $1 млн у LOTTO 6/49 Classic 3 травня. І це не перша перемога чоловіка: оператор лотереї додає, що в розіграшах від 20 серпня та 16 листопада минулого року пан Серкін виграв ще $1,5 млн загалом.

Девід Серкін за дев'ять місяців виграв $2,5 млн (фото: WCLC)

Там додають, що шанси виграти джекпот становлять 1 до 33 294 800, але пану Серкіну вдалося подолати їх. Сам чоловік розповів, що він є давнім гравцем LOTTO 6/49 з моменту її запуску в 1982 році.

Водночас він додає, що йому подобається процес купівлі та перевірки своїх квитків. Свій новий білет він купив на заправці, коли просто заправляв свою машину.

"Ви перевіряєте свій квиток, і якщо виграєте, то ви — щасливі. Якщо ні, ви завжди можете спробувати ще раз. Я купив цей квиток, коли просто приїхав на заправку. Я побачив, що скоро буду розігрувати великий джекпот і подумав — а що, власне, мені втрачати? Тому й ризикнув", — зізнається чоловік.

Пан Серкін додає, що знає про "астрономічно" невисокі шанси виграти в лотерею. Однак, як він розповів у коментарі для Канадського лотерейного оператора, він продовжить купувати квитки, бо йому подобається цей процес.

"Я пережив рак і вийшов на пенсію, тому я просто вдячний долі за такий шанс", — відзначив літній чоловік, якого преса вже охрестила "Містер хет-трик лотереї".

Журналісти також додають, що до цього "хет-трику" за останні дев'ять місяців пан Серкін уже вигравав уже 10 років. Тоді його виграв склав чверть мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, як чоловік виграв у лотерею і не повірив у це. Коли чоловіку зателефонували від оператора лотереї з повідомленням про виграш, то не повірив і поклав трубку.

Згодом стало відомо, як випадково подарований білет від батька зробив доньку мільйонеркою. Мешканка американського штату Джорджія Ванесса Акоста виграла завдяки такому подарунку від тата два мільйони доларів.