Бабушку больше года судили, потому что она сломала ногу садовому гному: что решил суд

66-летнюю Лоррейн Хаттон 15 месяцев судили за то, что она случайно сломала ногу садовому гному своей соседки, когда пыталась перенести скульптуру с общей дорожки.

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Об этом пишет Daily Star.

Лоррейн Хаттон случайно отломала одну из ног украшения высотой 18 дюймов, когда переносила его с общей дорожки возле своей квартиры. Г-жа Хаттон сказала, что извинилась перед владелицей Лилианой Чекаускене и положила 20 фунтов стерлингов в почтовый ящик, чтобы покрыть убытки, но ее соседка настояла на том, чтобы вызвать полицию.

66-летнюю женщину пригласили на официальное собеседование в полицейский участок перед тем, как выдвинуть ей обвинение в нанесении уголовного ущерба. Она трижды появлялась в суде, в том числе на трехчасовом судебном заседании.

15-месячная сага завершилась тем, что госпожа Хаттон была признана невиновной в уголовном преступлении.

Лоррейн Хаттон Фото: BNPS

Теперь она критикует полицию за то, что они допустили передачу дела в суд и за пустую трату денег налогоплательщиков.

Вероятно, дело стоило несколько тысяч фунтов стерлингов, поскольку г-жа Хаттон утверждает, что она получила юридическую помощь и нуждалась в психиатрической экспертизе перед тем, как обратиться в суд.

Для госпожи Чекаускене требовался переводчик с литовского языка стоимостью 55 фунтов стерлингов в час.

"Это просто огромная трата времени и государственных денег. Мы были в суде три или четыре раза по этому делу. У меня никогда в жизни не было проблем с полицией, и для людей моего поколения ходить в суд — это стыдно", — пояснила Хаттон.

Квартиры Хаттон и Чекаускиене имеют общую дорожку, которая ведет к общей входной двери.

В прошлом двое соседей выставляли различные горшки с растениями и украшения, в том числе белобородого садового гнома, чтобы украсить серую бетонную дорожку.

Инцидент с гномом произошел 6 марта 2024 года.

Г-жа Хаттон утверждала, что г-жа Чекаускене переставила ее горшки рядом с керамическим гномом, заставив ее поставить их обратно.

При этом она случайно подняла и уронила гнома, в результате чего у него отломилась правая нижняя нога.

Учитывая хорошую репутацию госпожи Хаттон, суд признал, что это не было сделано с целью провокации.

"За свои 35 лет я никогда раньше не имел дела с садовыми гномами", — отметил судья.

Напомним, женщина воплотила мечту покойной мамы, отправив ее прах в бутылке в кругосветное путешествие.

Фокус также писал о том, что родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы.