Бабусю понад рік судили, бо вона зламала ногу садовому гному: що вирішив суд

66-річну Лоррейн Хаттон 15 місяців судили за те, що вона випадково зламала ногу садовому гному своєї сусідки, коли намагалась перенести скульптуру зі спільної доріжки.

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Про це пише Daily Star.

Лоррейн Хаттон випадково відламала одну з ніг прикраси висотою 18 дюймів, коли переносила її зі спільної доріжки біля своєї квартири. Пані Хаттон сказала, що вибачилася перед власницею Ліліаною Чекаускене і поклала 20 фунтів стерлінгів у поштову скриньку, щоб покрити збитки, але її сусідка наполягла на тому, щоб викликати поліцію.

66-річну жінку запросили на офіційну співбесіду до поліцейської дільниці перед тим, як висунути їй звинувачення у завданні кримінального збитку. Вона тричі з'являлася в суді, в тому числі на тригодинному судовому засіданні.

15-місячна сага завершилася тим, що пані Хаттон була визнана невинною у кримінальному злочині.

Лоррейн Хаттон Фото: BNPS

Тепер вона критикує поліцію за те, що вони допустили передачу справи до суду і за марну трату грошей платників податків.

Ймовірно, справа коштувала кілька тисяч фунтів стерлінгів, оскільки пані Хаттон стверджує, що вона отримала юридичну допомогу і потребувала психіатричної експертизи перед тим, як звернутися до суду.

Для пані Чекаускене був потрібен перекладач з литовської мови вартістю 55 фунтів стерлінгів на годину.

"Це просто величезна трата часу і державних грошей. Ми були в суді три або чотири рази у цій справі. У мене ніколи в житті не було проблем з поліцією, і для людей мого покоління ходити до суду — це соромно", — пояснила Хаттон.

Квартири Хаттон та Чекаускіене мають спільну доріжку, яка веде до спільних вхідних дверей.

У минулому двоє сусідів виставляли різні горщики з рослинами та прикраси, в тому числі білобородого садового гнома, щоб прикрасити сіру бетонну доріжку.

Інцидент з гномом стався 6 березня 2024 року.

Пані Хаттон стверджувала, що пані Чекаускене переставила її горщики поруч з керамічним гномом, змусивши її поставити їх назад.

При цьому вона випадково підняла і впустила гнома, в результаті чого у нього відламалася права нижня нога.

Враховуючи гарну репутацію пані Хаттон, суд визнав, що це не було зроблено з метою провокації.

"За свої 35 років я ніколи раніше не мав справи з садовими гномами", — зазначив суддя.

Нагадаємо, жінка втілила мрію покійної мами, відправивши її прах у пляшці в навколосвітню подорож.

Фокус також писав про те, що батьків посадили до в'язниці за те, що їхні діти не чистили зуби.