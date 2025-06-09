Женщина наткнулась на коробку с миллионами наличкой на свалке возле дома (фото)

Жительница провинции Нонтхабури (Таиланд), вернувшись с работы, обнаружила пластиковую коробку у лифта в своем доме. Внутри было 12 миллионов бат (более 15 млн гривен) наличными, спрятанные под мужской одеждой. Женщина не растерялась и сообщила о находке в полицию.

Related video

Об этом пишет The Thaiger.

5 июня в провинции Нонтхабури (Таиланд), расположенной рядом с Бангкоком, произошло редкое и интригующее событие. Тайка по имени Уса, проживающая в одном из местных кондоминиумов, вечером заметила на свалке возле лифта аккуратную серую коробку. Предположив, что она может пригодиться в хозяйстве, женщина открыла ее, и была потрясена содержимым.

Внутри оказались аккуратно уложенные пачки банкнот по 1000 бат (примерно 1200 гривен). Уса испугалась пересчитывать деньги самостоятельно и сразу вызвала полицию из отделения Пак Крет. Прибывшие офицеры подтвердили, что в коробке находилось 12 миллионов бат (более 15 млн гривен) наличными.

Уса испугалась пересчитывать деньги самостоятельно и сразу вызвала полицию из отделения Пак Крет Фото: K Payafai Fast

Купюры были спрятаны под спортивной одеждой, а вместе с ними — документы: налоговая форма и бумага, связанная с Управлением Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC). Оба документа были оформлены на имя некоего Thaweewat.

Правоохранители также обнаружили, что деньги были сняты с банковского счета еще в 2020 году. Сейчас правоохранительные органы проверяют отпечатки пальцев и изучают записи видеонаблюдения, чтобы установить личность человека, оставившего коробку. Деньги временно хранятся в отделении Пак Крет до выяснения обстоятельств.

Тайская полиция выражает благодарность Усе за ее честность и сотрудничество.

Издание отмечает, что похожий случай произошел в марте этого года в Удонтхани — мусорщик нашел пачку денег на обочине дороги и сдал ее полиции. Тогда владелец был найден, а честного мужчину наградили новой работой.

Ранее Фокус сообщал, что безработный мужчина стал миллионером после вещего сна. Житель округа Юнион, Нью-Джерси (США), оказался обладателем джекпота в размере 1,5 миллиона долларов после того, как приятное сновидение подтолкнуло его купить лотерейный билет.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.