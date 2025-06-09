Жінка натрапила на коробку з мільйонами готівкою на звалищі біля будинку (фото)

Мешканка провінції Нонтхабурі (Таїланд), повернувшись із роботи, виявила пластикову коробку біля ліфта у своєму будинку. Всередині було 12 мільйонів бат (понад 15 млн гривень) готівкою, заховані під чоловічим одягом. Жінка не розгубилася і повідомила про знахідку в поліцію.

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Про це пише The Thaiger.

5 червня в провінції Нонтхабурі (Таїланд), розташованій поруч із Бангкоком, сталася рідкісна й цікава подія. Тайка на ім'я Уса, яка мешкає в одному з місцевих кондомініумів, ввечері помітила на звалищі біля ліфта акуратну сіру коробку. Припустивши, що вона може стати в пригоді в господарстві, жінка відкрила її, і була приголомшена вмістом.

Усередині виявилися акуратно укладені пачки банкнот по 1000 бат (приблизно 1200 гривень). Уса злякалася перераховувати гроші самостійно і відразу викликала поліцію з відділення Пак Крет. Прибулі офіцери підтвердили, що в коробці було 12 мільйонів бат (понад 15 млн гривень) готівкою.

Уса злякалася перераховувати гроші самостійно й одразу викликала поліцію з відділення Пак Крет Фото: K Payafai Fast

Купюри були заховані під спортивним одягом, а разом із ними — документи: податкова форма і папір, пов'язаний з Управлінням Національної комісії з радіомовлення і телекомунікацій Таїланду (NBTC). Обидва документи були оформлені на ім'я якогось Thaweewat.

Правоохоронці також виявили, що гроші було знято з банківського рахунку ще 2020 року. Зараз правоохоронні органи перевіряють відбитки пальців і вивчають записи відеоспостереження, щоб установити особу людини, яка залишила коробку. Гроші тимчасово зберігаються у відділенні Пак Крет до з'ясування обставин.

Тайська поліція висловлює подяку Усе за її чесність і співпрацю.

Видання зазначає, що схожий випадок стався в березні цього року в Удонтхані — сміттяр знайшов пачку грошей на узбіччі дороги й здав її поліції. Тоді власника було знайдено, а чесного чоловіка нагородили новою роботою.

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