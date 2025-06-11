Обычный снаружи дом скрывает тайну в подвале: что там происходит (фото)

Супруги из Блэкпула, Великобритания, превратили обычный двухквартирный дом в эксклюзивное жилье для отдыха с частным ночным клубом, кинозалом и местом для 24 гостей. Объект недвижимости, расположенный в нескольких минутах ходьбы от набережной, стал результатом почти двухлетней реконструкции.

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Об этом пишет издание The Sun.

Владельцы Уэйн и Кэти Энн Майлруа позиционируют свой The Fun House как "идеальный дом для вечеринок", который уже привлекает внимание посетителей популярного приморского курорта.

Роскошь в каждой детали

Помещение состоит из девяти отдельных спален с индивидуальными ванными комнатами и 15 кроватями, благодаря чему там можно комфортно разместить большие компании. Среди особых зон — просторный лаунж с индивидуальными креслами и бильярдным столом, полноценный кинозал и комната с гидромассажной ванной.

Дом сдают в аренду Фото: Facebook

Главной изюминкой объекта стал собственный ночной клуб, обустроенный в подвальном помещении.

Интересные решения в интерьере

Особое внимание привлекает одна из спален с эффектным подсвеченным "облачным потолком". Владельцы подчеркивают, что каждый элемент отделки выполнен по самым высоким стандартам качества.

"После почти двух лет строительства мы наконец открываемся и принимаем первых гостей", — сообщили Майлруа в официальном анонсе на странице в Facebook.

Супруги уверены, что гости "не захотят отсюда уезжать".

В подвале есть ночной клуб Фото: Facebook

Однако, несмотря на всю амбициозность проекта, The Fun House может столкнуться с сопротивлением местной общины. Некоторые жители критикуют краткосрочную аренду, утверждая, что такие объекты негативно влияют на жизнь города.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британка Дженнифер, переехав в испанскую Галисию, кардинально изменила свой стиль жизни. Владея испанским языком и имея собственное дело, она решилась на релокацию и сейчас активно делится своими впечатлениями и опытом в соцсетях.

Между тем супруги из австралийского Ньюкасла возмутились действиями страховой компании после поездки на Бали — семье пришлось сначала самостоятельно оплатить медицинские услуги на сумму более $8000, чтобы впоследствии претендовать на компенсацию.

А в другой истории арендаторка была удивлена неожиданным "приветом" от владельца жилья, когда прибыла в квартиру в полночь.