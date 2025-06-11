Звичайний ззовні будинок приховує таємницю у підвалі: що там відбувається (фото)

Подружжя з Блекпула, Велика Британія, перетворило звичайний двоквартирний будинок на ексклюзивне помешкання для відпочинку з приватним нічним клубом, кінозалом та місцем для 24 гостей. Об’єкт нерухомості, що розташований за кілька хвилин ходьби від набережної, став результатом майже дворічної реконструкції.

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Про це пише видання The Sun.

Власники Вейн і Кеті Енн Майлруа позиціонують свій The Fun House як "ідеальний будинок для вечірок", який вже приваблює увагу відвідувачів популярного приморського курорту.

Розкіш у кожній деталі

Помешкання складається з дев'яти окремих спалень з індивідуальними ванними кімнатами та 15 ліжками, завдяки цьому там можна комфортно розмістити великі компанії. Серед особливих зон — просторий лаунж з індивідуальними кріслами та більярдним столом, повноцінний кінозал та кімната з гідромасажною ванною.

Будинок здають в оренду Фото: Facebook

Головною родзинкою об'єкта став власний нічний клуб, облаштований у підвальному приміщенні.

Цікаві рішення в інтер'єрі

Особливу увагу привертає одна зі спалень з ефектною "хмарною стелею", що підсвічується. Власники підкреслюють, що кожен елемент оздоблення виконано за найвищими стандартами якості.

"Після майже двох років будівництва ми нарешті відкриваємося і приймаємо перших гостей", — повідомили Майлруа в офіційному анонсі на сторінці у Facebook.

Подружжя впевнене, що гості "не захочуть звідси виїжджати".

У підвалі є нічний клуб Фото: Facebook

Однак, попри всю амбіційність проєкту, The Fun House може зіткнутися з опором місцевої громади. Деякі жителі критикують короткострокову оренду, стверджуючи, що такі об'єкти негативно впливають на життя міста.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британка Дженніфер, переїхавши до іспанської Галісії, кардинально змінила свій стиль життя. Володіючи іспанською мовою та маючи власну справу, вона наважилася на релокацію й нині активно ділиться своїми враженнями та досвідом у соцмережах.

Тим часом подружжя з австралійського Ньюкасла обурилося діями страхової компанії після поїздки на Балі — родині довелося спочатку самостійно оплатити медичні послуги на суму понад $8000, аби згодом претендувати на компенсацію.

А в іншій історії орендарка була здивована несподіваним "привітом" від власника житла, коли прибула до квартири опівночі.