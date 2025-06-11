Купили дизайнерскую собаку, а получили "монстра": скандал с популярной породой кокапу

Кокапу – это помесь кокер-спаниеля и той-пуделя. И они должны вырастать не более 40 сантиметров для самой крупной собаки. Но оказалось, что из маленьких щеночков, похожих на плюшевые игрушки, часто получаются очень крупные собаки, что сделало новую дизайнерскую породу самой скандальной среди собаковладельцев.

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Об этом пишет Daily Mail.

Кокапу появились в Америке в 1950-х годах. Идея заключалась в том, чтобы вывести собаку, которая была бы умной, не линяла и была бы отличным компаньоном для своего хозяина. Сочетание активного кокер-спаниеля и интеллекта пуделя позволило кокапу стать идеальной собакой, требующей меньше ухода за шерстью, чем другие породы схожего размера.

Кокапу - это дизайнерская порода собак Фото: Ebay

Кокапу, также известные в некоторых странах как "спродюллы", до сих пор не признаны породой Американским клубом собаководства или каким-либо другим международным клубом собаководства. Но они вернулись в моду, стали популярны и оказалось, что не все кокапу – это настоящие кокапу.

Всего есть четыре вида кокапу – от крошки, который помещается в чашку (Teacup Cockapoo) до стандартной собаки ростом до 40 см. Но оказалось, что покупателям, которые хотят завести маленькую собачку, часто подсовывают щенков, которые потом вырастают в очень больших собак.

Когда уроженка Великобритании Китти Морс, которая сейчас живет в Нидерландах, купила кокапу у заводчика в Чешире, она ожидала увидеть пушистую собаку среднего размера.

Кокапу часто "подделывают" Фото: скриншот

Однако пес, хоть он и не стал менее очаровательным, быстро превратился в собаку в три раза больше, с волнистой шерстью.

Еще двое владельцев купили щенка за 2000 фунтов и им пообещали, что Винни останется маленькой собачкой, но Винни, которая весила 4,6 кг, теперь весит 32 кг.

Винни выросла куда больше, чем обещали при продаже Фото: скриншот

"Мы ее очень любим, но хорошо, что у нас есть дом с садом. Я не знаю, почему заводчик выдал ее за миниатюрную собаку. Это было очень безответственно", — сказал Лиам, счастливый, но удивленный владелец.

Поразмыслив над породой Винни, Лиам и его жена Тиффани остановились на ДНК-тесте, который показал, что она вовсе не миниатюрная кокапу, а помесь пуделя и ирландского сеттера.

А владелица пса по кличке Вафля даже пришла на шоу This Morning, чтобы рассказать, как купила миниатюрного щенка, который должен был весить около 8 кг, когда вырастет, но Вафля вымахал до 32 кг.

Вафля оказался не дизайнерской собакой Фото: скриншот

Эксперты советуют покупать щенков у проверенных заводчиков, чего многие фанаты кокапу не делают, так как щенки могут стоить несколько тысяч евро. А если уж из малыша вырос большой пес – то продолжать его любить.

Напомним, собака Лулу из Онтарио может официально стать самой маленькой собачкой в мире. Ее рост всего 7,5 см.

А собаки породы кане-корсо стали символом статуса в Великобритании. Эксперты опасливо называют кане-корсо "машиной для убийств".