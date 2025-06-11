Купили дизайнерського собаку, а отримали "монстра": скандал із популярною породою кокапу

Кокапу — це помісь кокер-спанієля і той-пуделя. І вони повинні виростати не більше 40 сантиметрів для найбільшого собаки. Але виявилося, що з маленьких цуценят, схожих на плюшеві іграшки, часто виходять дуже великі собаки, що зробило нову дизайнерську породу найскандальнішою серед собаковласників.

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Про це пише Daily Mail.

Кокапу з'явилися в Америці в 1950-х роках. Ідея полягала в тому, щоб вивести собаку, який був би розумним, не линяв і був би чудовим компаньйоном для свого господаря. Поєднання активного кокер-спанієля та інтелекту пуделя дало змогу кокапу стати ідеальним собакою, який потребує менше догляду за шерстю, ніж інші породи схожого розміру.

Кокапу — це дизайнерська порода собак Фото: Ebay

Кокапу, також відомі в деяких країнах як "спродюлли", досі не визнані породою Американським клубом собаківництва або будь-яким іншим міжнародним клубом собаківництва. Але вони повернулися в моду, стали популярними і виявилося, що не всі кокапу — це справжні кокапу.

Загалом є чотири види кокапу — від крихітки, що поміщається в чашку (Teacup Cockapoo) до стандартного собаки зростом до 40 см. Але виявилося, що покупцям, які хочуть завести маленьку собачку, часто підсовують цуценят, які потім виростають у дуже великих собак.

Коли уродженка Великої Британії Кітті Морс, яка зараз мешкає в Нідерландах, купила кокапу в заводчика в Чеширі, вона очікувала побачити пухнастого собаку середнього розміру.

Кокапу часто "підробляють" Фото: скриншот

Однак пес, хоч він і не став менш чарівним, швидко перетворився на собаку втричі більшого розміру, з хвилястою шерстю.

Ще двоє власників купили цуценя за 2000 фунтів і їм пообіцяли, що Вінні залишиться маленькою собачкою, але Вінні, яка важила 4,6 кг, тепер важить 32 кг.

Вінні виросла куди більше, ніж обіцяли під час продажу Фото: скриншот

"Ми її дуже любимо, але добре, що в нас є будинок із садом. Я не знаю, чому заводчик видав її за мініатюрну собаку. Це було дуже безвідповідально", — сказав Ліам, щасливий, але здивований власник.

Поміркувавши над породою Вінні, Ліам і його дружина Тіффані зупинилися на ДНК-тесті, який показав, що вона зовсім не мініатюрна кокапу, а помісь пуделя та ірландського сетера.

А власниця пса на прізвисько Вафля навіть прийшла на шоу This Morning, щоб розповісти, як купила мініатюрне цуценя, яке повинно було важити приблизно 8 кг, коли виросте, але Вафля вимахав до 32 кг.

Вафля виявився не дизайнерським собакою Фото: скриншот

Експерти радять купувати цуценят у перевірених заводчиків, чого багато фанатів кокапу не роблять, оскільки цуценята можуть коштувати кілька тисяч євро. А якщо вже з малюка виріс великий пес — то продовжувати його любити.

Нагадаємо, собака Лулу з Онтаріо може офіційно стати найменшим песиком у світі. Її зріст лише 7,5 см.

А собаки породи кане-корсо стали символом статусу у Великій Британії. Експерти боязко називають кане-корсо "машиною для вбивств".