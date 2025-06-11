Туристы встревожены: самая крупная белая акула в мире отправилась к берегам США (видео)

Об этом огромном звере, получившем прозвище "Претендент", длиной почти пять метров, ничего не было слышно уже несколько недель. Однако он порадовал ученых, появившись у побережья Северной Каролины.

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Об этом пишет The US Sun.

Претендент - самая большая белая акула в мире

Contender, 14-футовая большая белая акула, уже несколько месяцев блуждает вдоль побережья Северной Каролины. Ученые отслеживают ее местонахождение с помощью трекера, который подает сигнал всякий раз, когда плавник акулы появляется на поверхности воды.

Но после нескольких недель отсутствия этот гигант снова появился на поверхности — на этот раз недалеко от популярного туристического района Северной Каролины — залива Памлико.

Акула весом в 725 кг была впервые помечена 17 января этого года. Contender начал свое путешествие примерно в 100 км от границы Флориды и Джорджии.

Это самая крупная акула, когда-либо отмеченная исследовательской группой OCEARCH.

Длина взрослой белой акулы достигает ошеломляющих 4, 5 метров.

Доктор Харли Ньютон, главный научный сотрудник и ветеринар OCEARCH, сказал: "В это время года белые акулы начинают миграцию конца весны/начала лета , перемещаясь из южных районов зимовки в летне-осенние районы кормления на северо-востоке США и в Атлантической Канаде".

Предыдущий сигнал Contender был получен 21 мая, когда он находился гораздо южнее вдоль побережья Северной Каролины.

Однако отдыхающим на пляже пока не стоит паниковать, поскольку акула все еще плавает на довольно большом расстоянии от береговой линии.

"Мы часто видим, как акулы, по данным нашего глобального отслеживания акул, проводят некоторое время у Внешних отмелей, прежде чем двинуться на север. Судя по всему, именно это и делает белая акула Contender", — отметил Ньютон.

Ученые отслеживают движения белых акул

На сайте OCEARCH Претендента называют "величайшим океанским воином" и "зрелым самцом".

В сообщении также говорится, что его прозвище произошло от имени Contender Boats — давнего партнера исследовательской группы.

На сайте говорится: "Метка SPOT, установленная на Contender, будет предоставлять ценные данные в режиме реального времени в течение примерно пяти лет, помогая нам отслеживать его перемещения и понимать закономерности его миграции".

Напомним, недавно ученые засняли на видео живую пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum), которая является неуловимым представителем семейства кошачьих акул. До сих пор ученые могли изучать этот вид с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.

Также Фокус рассказывал, что некоторые акулы планируют свои нападения на людей, но не все. Акулы часто воспринимаются как самые чудовищные создания в океане, однако этот образ в значительной степени навязан средствами информации.