Туристи стривожені: найбільша біла акула у світі вирушила до берегів США (відео)

Про цього величезного звіра, що отримав прізвисько "Претендент", завдовжки майже п'ять метрів, нічого не було чути вже кілька тижнів. Однак він порадував учених, з'явившись біля узбережжя Північної Кароліни.

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Про це пише The US Sun.

Претендент — найбільша біла акула у світі

Contender, 14-футова велика біла акула, вже кілька місяців блукає вздовж узбережжя Північної Кароліни. Вчені відстежують її місцезнаходження за допомогою трекера, який подає сигнал щоразу, коли плавник акули з'являється на поверхні води.

Але після кількох тижнів відсутності цей гігант знову з'явився на поверхні — цього разу недалеко від популярного туристичного району Північної Кароліни — затоки Памліко.

Акула вагою в 725 кг була вперше помічена 17 січня цього року. Contender почав свою подорож приблизно за 100 км від кордону Флориди і Джорджії.

Це найбільша акула, коли-небудь відзначена дослідницькою групою OCEARCH.

Довжина дорослої білої акули досягає приголомшливих 4, 5 метрів.

Доктор Харлі Ньютон, головний науковий співробітник і ветеринар OCEARCH, сказав: "У цю пору року білі акули починають міграцію кінця весни/початку літа, переміщаючись із південних районів зимівлі до літньо-осінніх районів годівлі на північному сході США і в Атлантичній Канаді".

Попередній сигнал Contender було отримано 21 травня, коли він перебував набагато південніше вздовж узбережжя Північної Кароліни.

Однак відпочивальникам на пляжі поки не варто панікувати, оскільки акула все ще плаває на досить великій відстані від берегової лінії.

"Ми часто бачимо, як акули, за даними нашого глобального відстеження акул, проводять деякий час біля Зовнішніх мілин, перш ніж рушити на північ. Судячи з усього, саме це і робить біла акула Contender", — зазначив Ньютон.

Учені відстежують рухи білих акул

На сайті OCEARCH Претендента називають "найбільшим океанським воїном" і "зрілим самцем".

У повідомленні також ідеться, що його прізвисько походить від імені Contender Boats — давнього партнера дослідницької групи.

На сайті йдеться: "Мітка SPOT, встановлена на Contender, буде надавати цінні дані в режимі реального часу протягом приблизно п'яти років, допомагаючи нам відстежувати його переміщення і розуміти закономірності його міграції".

Нагадаємо, нещодавно вчені зняли на відео живу строкату строкату пуголовчасту акулу (Cephaloscyllium pictum), яка є невловимим представником сімейства котячих акул. Досі вчені могли вивчати цей вид за допомогою мертвих екземплярів, виловлених рибалками в Індонезії.

Також Фокус розповідав, що деякі акули планують свої напади на людей, але не всі. Акули часто сприймаються як найжахливіші створіння в океані, проте цей образ значною мірою нав'язаний засобами інформації.